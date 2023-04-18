Семья Тепляковых подала в суд на МГУ имени Ломоносова

По информации «АиФ», Тепляковы настаивали на закрытом рассмотрении их иска против МГУ. Однако суд отклонил их ходатайство. После этого Тепляковы запросили дополнительное время на ознакомление с материалами дела, в связи с чем заседание было перенесено на 4 мая.