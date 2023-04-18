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Семья Тепляковых подала в суд на МГУ имени Ломоносова

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:09

Семья Тепляковых, ставшая известной благодаря раннему окончанию школы старшими детьми Алисой и Хеймдаллем, подала в суд на Московский государственный университет имени Ломоносова. Об этом стало известно из публикации на портале судов Москвы.

В Зюзинский районный суд поступило дело, истцами по которому выступают 10-летняя Алиса Теплякова и ее мама Наталья. Претензии Тепляковых к вузу касаются денежных средств и компенсации некоего морального вреда, рассказала газета «Аргументы и факты».

Алиса Теплякова поступила на платное отделение психологического факультета МГУ в 2021 году. Однако обучение ее не проходит гладко: однокурсники критиковали Тепляковых, а сотрудники вуза вступили в конфликт с отцом Алисы.

Мужчина требовал, чтобы его допускали на все занятия дочери, а также экзамены и зачеты. Кроме того, он хотел лично согласовать индивидуальный план обучения Алисы. Евгений Тепляков настаивал, чтобы девочка прошла пятилетний курс за два года.

В своем блоге Тепляков неоднократно критиковал руководство университета и психфака. В частности, он утверждал, что вуз раскрывал персональные данные несовершеннолетней студентки, и требовал вернуть деньги за обучение Алисы.

Тем не менее, по словам Евгения Теплякова, Алиса и сейчас продолжает учиться в университете. Кроме того, Теплякова числится еще в двух вузах — Белорусско-Российском университете в Могилеве и Финансовом университете при Правительстве РФ.

По информации «АиФ», Тепляковы настаивали на закрытом рассмотрении их иска против МГУ. Однако суд отклонил их ходатайство. После этого Тепляковы запросили дополнительное время на ознакомление с материалами дела, в связи с чем заседание было перенесено на 4 мая.

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МГУФинансовый университет
люди
Алиса ТепляковаЕвгений Тепляков
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