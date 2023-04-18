Семья Тепляковых подала в суд на МГУ имени Ломоносова

Семья Тепляковых, ставшая известной благодаря раннему окончанию школы старшими детьми Алисой и Хеймдаллем, подала в суд на Московский государственный университет имени Ломоносова. Об этом стало известно из публикации на портале судов Москвы.
В Зюзинский районный суд поступило дело, истцами по которому выступают 10-летняя Алиса Теплякова и ее мама Наталья. Претензии Тепляковых к вузу касаются денежных средств и компенсации некоего морального вреда, рассказала газета «Аргументы и факты».
Мужчина требовал, чтобы его допускали на все занятия дочери, а также экзамены и зачеты. Кроме того, он хотел лично согласовать индивидуальный план обучения Алисы. Евгений Тепляков настаивал, чтобы девочка прошла пятилетний курс за два года.
В своем блоге Тепляков неоднократно критиковал руководство университета и психфака. В частности, он утверждал, что вуз раскрывал персональные данные несовершеннолетней студентки, и требовал вернуть деньги за обучение Алисы.
Тем не менее, по словам Евгения Теплякова, Алиса и сейчас продолжает учиться в университете. Кроме того, Теплякова числится еще в двух вузах — Белорусско-Российском университете в Могилеве и Финансовом университете при Правительстве РФ.
По информации «АиФ», Тепляковы настаивали на закрытом рассмотрении их иска против МГУ. Однако суд отклонил их ходатайство. После этого Тепляковы запросили дополнительное время на ознакомление с материалами дела, в связи с чем заседание было перенесено на 4 мая.