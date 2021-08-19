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Девочка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, поступила на платное отделение психфака МГУ

Семён Гудошников
Сегодня в 13:24

Москвичка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет (недавно ей исполнилось девять), будет учиться на психологическом факультете МГУ на платной основе. Договор о зачислении подписал ее отец Евгений Тепляков, пишет РБК.

Мужчина заявил, что поступление в университет после школы — «нормальное желание». «Есть логичная схема: человек заканчивает школу, а потом идет в вуз. Ну в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть?», — спрашивает он.

По мнению Теплякова, педагоги на психфаке смогут понять, что его дочери нужен индивидуальный подход. Он называет психологию «образованием, с которого можно начать», и «которое хорошо ложится на все, как дополнительное или в качестве первого».

Отец абитуриентки сказал, что его дочь, скорее всего, будет посещать занятия очно, а с освоением программы или с общением у нее проблем не будет. Говоря о будущем трудоустройстве девочки, он заявил, что «выпихивать на работу» ее пока не собираются, но «если ей будет нравиться», то юная студентка сама решит, работать или нет.

Девятилетняя москвичка получала образование в семье, а не в школе. С ней занимались родители: Евгений, закончивший факультеты психологии, математики, кибернетики и Наталья, дипломированный финансист и математик.

Девочка получила диплом об окончании девяти классов в семь лет, а в восемь — сдала ЕГЭ по русскому, математике, информатике и биологии, но ее баллов не хватило, чтобы поступить на бюджет в МГУ. Ректор вуза Виктор Садовничий говорил, что, если девочка будет у них учиться, ей выделят педагога-психолога.

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