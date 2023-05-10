«Битлджус-2» с Майклом Китоном и Дженной Ортегой выйдет в мае 2024 года

Warner Bros. запланировала начало проката «Битлджуса-2» на 6 мая 2024 года, сообщает Variety. В сиквеле картины Тима Бертона 1988 года примут участие Майкл Китон и Дженна Ортега.
Информации о сюжете пока нет. Зато известно, что Китон вернется к роли Битлджуса, Вайнона Райдер сыграет повзрослевшую Лидию Дитц из первой части, а Дженна Ортега появится в качестве ее дочери. Также в списке актеров указан Джастин Теру («Оставленные»), его персонаж пока неизвестен.
Съемки фильма начнутся 10 мая в Лондоне, их организует компания Plan B Брэда Питта. Авторами сценария стали Альфред Гоф и Майлс Миллар, уже работавшие с Бертоном над «Уэнсдэй».
По сюжету оригинальной картины пара умерших супругов Мейтленд (их играли Джина Дэвис и Алек Болдуин) приходит в бешенство от семьи Дитц, въехавшей в их старый дом. Чтобы прогнать новых жильцов, они обращаются к призраку Битлджусу.
Фильм оказался хитом и собрал около 75 миллионов долларов. Работа над сиквелом велась с 1990-х годов, и Бертон хотел перенести его действие на Гавайи. О том, что продолжение все-таки выйдет в свет, Warner Bros. рассказала в апреле.
В один день с «Битлджусом-2» в кинотеатрах должен появиться «Блейд» с Махершалой Али в главной роли. Однако Marvel столкнулась с задержкой в производстве блокбастера из‑за забастовки голливудских сценаристов и может не успеть закончить его в срок.