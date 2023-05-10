«Битлджус-2» с Майклом Китоном и Дженной Ортегой выйдет в мае 2024 года

В один день с «Битлджусом-2» в кинотеатрах должен появиться «Блейд» с Махершалой Али в главной роли. Однако Marvel столкнулась с задержкой в производстве блокбастера из‑за забастовки голливудских сценаристов и может не успеть закончить его в срок.