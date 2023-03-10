Дженна Ортега может сыграть главную роль в сиквеле «Битлджуса» Тима Бертона

Актриса Дженна Ортега («Уэнсдэй») стала главной претенденткой на ключевую роль во второй части комедийного хоррора «Битлджус» режиссера Тима Бертона. Об этом пишет Variety.
На данный момент переговоры еще не завершены. Предполагается, что Ортега исполнит роль дочери Лидии Дитц, которую в оригинальном фильме сыграла Вайнона Райдер.
Дженна Ортега уже работала с Тимом Бертоном — он снял четыре из восьми эпизодов «Уэнсдэй» (Ортега сыграла в сериале Уэнсдэй Аддамс) и стал исполнительным продюсером шоу.
О планах снять продолжение «Битлджуса» стало известно еще в 2013 году. В 2016-м Тим Бертон рассказал, что во второй части вновь появятся Вайнона Райдер и Майкл Китон, сыгравший самого Битлджуса.
Оригинальный фильм вышел в 1988 году. Он рассказывает про пару приведений, пытающихся изгнать из дома жильцов при помощи частного биоэкзорциста Битлджуса. Помимо Китона и Райдер в нем снялись Алек Болдуин и Джина Дэвис.