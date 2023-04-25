Киностудия Warner Bros. анонсировала сиквел фильма «Битлджус»

Киностудия Warner Bros. анонсировала разработку фильма «Битлджус 2» — сиквела фэнтези-комедии Тима Бертона, вышедшей в 1988 году. Об этом сообщил IGN.
На выставке CinemaCon, которая проходит в Лас-Вегасе, показали рекламный ролик с логотипами — он подтвердил слухи о том, что у «Битлджуса» появится продолжение. Съемки картины должны начаться в мае или июне 2023 года.
В них, по данным СМИ, примут участие создатель оригинальной картины Тим Бертон, а также исполнитель главной роли — Майкл Китон. Кроме того, к проекту может присоединиться Дженна Ортега.
Звезда сериала «Уэнсдей», как утверждал The Hollywood Reporter, рассматривается на роль дочери Лидии — одного из ключевых персонажей первой части, роль которой исполняла Вайнона Райдер. Снимется ли в сиквеле сама Райдер, неизвестно.
Фильм «Битлджус» вышел в 1988 году. Он рассказал про пару приведений, пытающихся изгнать из дома жильцов при помощи частного биоэкзорциста Битлджуса. Помимо Китона и Райдер в нем снялись Алек Болдуин и Джина Дэвис.