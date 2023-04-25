Реклама
Новости

Киностудия Warner Bros. анонсировала сиквел фильма «Битлджус»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:04

Киностудия Warner Bros. анонсировала разработку фильма «Битлджус 2» — сиквела фэнтези-комедии Тима Бертона, вышедшей в 1988 году. Об этом сообщил IGN.

На выставке CinemaCon, которая проходит в Лас-Вегасе, показали рекламный ролик с логотипами — он подтвердил слухи о том, что у «Битлджуса» появится продолжение. Съемки картины должны начаться в мае или июне 2023 года.

В них, по данным СМИ, примут участие создатель оригинальной картины Тим Бертон, а также исполнитель главной роли — Майкл Китон. Кроме того, к проекту может присоединиться Дженна Ортега.

Звезда сериала «Уэнсдей», как утверждал The Hollywood Reporter, рассматривается на роль дочери Лидии — одного из ключевых персонажей первой части, роль которой исполняла Вайнона Райдер. Снимется ли в сиквеле сама Райдер, неизвестно.

Фильм «Битлджус» вышел в 1988 году. Он рассказал про пару приведений, пытающихся изгнать из дома жильцов при помощи частного биоэкзорциста Битлджуса. Помимо Китона и Райдер в нем снялись Алек Болдуин и Джина Дэвис.

расскажите друзьям
люди
Тим БертонМайкл КитонДженна ОртегаВайнона РайдерАлек Болдуин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»