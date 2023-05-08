«Впереди много тяжелой работы над собой»: Роман Костомаров написал первый пост после госпитализации

Фигурист Роман Костомаров написал первый пост после 5 месяцев в реанимации. Сообщение появилось на его странице в инстаграме*.
«Спасибо всем, кто переживал за меня, — пишет фигурист, — молился за меня верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем. Впереди много тяжелой работы над собой».
Костомаров попал в реанимацию в январе этого года с пневмонией. Его погрузили спортсмена в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО.
Уже в феврале стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. По информации телеграм-канала Shot, фигуристу потребовалась такая операция, потому что он провел коме слишком много времени, в его мягких тканях скопились пузырьки газа и началось отмирание тканей.
Ещё через неделю СМИ рассказали об ампутации обеих кистей рук по той же причине. 10 дней спустя его состояние стабилизировалось.
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