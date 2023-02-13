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«Комсомольская правда»: фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе кисти рук

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:30

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе кисти рук. Об этом написало издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По информации газеты, врачам не удалось сохранить спортсмену руки. Источники СМИ сообщили, что некроз добрался до кистей Костомарова. Из‑за этого чернеющие руки пришлось ампутировать, как ранее и стопы.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — заявил собеседник издания.

Официального подтверждения от больницы или близких фигуриста нет. Супруга Костомарова Оксана Домнина около недели назад заявила, что ее муж при желании сам расскажет о состоянии своего здоровья, когда поправится.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января из‑за пневмонии. Медики погрузили спортсмена в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. По информации телеграм-канала Shot, фигуристу потребовалась такая операция из‑за отмирания тканей вследствие наличия пузырьков газа в мягких тканях.

В 2006 году Роман Костомаров стал победителем Олимпийских игр в Турине в паре с Татьяной Навкой. Фигуристы также являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

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Роман КостомаровОксана Домнина
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