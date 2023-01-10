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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Виктория Шанина
Сегодня в 14:08

Фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию. Об этом «Матч ТВ» сообщила Татьяна Навка, с которой спортсмен выступал в паре и завоевал золото на ОИ-2006.

РИА «Новости» со ссылкой на хореографа ледовых шоу Максима Ставиского, в которых участвует Костомаров, пишет, что фигурист оказался в реанимации из‑за пневмонии. Он подключен к ИВЛ.

«Врачи говорят, что это не COVID. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства», — сказал Ставиский.

С 29 декабря по 7 января Роман Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». В нем также выступали Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Медведева, Михаил Коляда.

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Роман КостомаровМаксим СтавискийТатьяна НавкаИлья АвербухОксана ДомнинаМаксим ШабалинЕвгения МедведеваМихаил Коляда
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