Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию. Об этом «Матч ТВ» сообщила Татьяна Навка, с которой спортсмен выступал в паре и завоевал золото на ОИ-2006.
РИА «Новости» со ссылкой на хореографа ледовых шоу Максима Ставиского, в которых участвует Костомаров, пишет, что фигурист оказался в реанимации из‑за пневмонии. Он подключен к ИВЛ.
«Врачи говорят, что это не COVID. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства», — сказал Ставиский.
С 29 декабря по 7 января Роман Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». В нем также выступали Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Медведева, Михаил Коляда.