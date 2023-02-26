ТАСС: состояние Романа Костомарова стабилизируется

Спустя неделю СМИ сообщили, что фигуристу ампутировали обе кисти рук. Некроз добрался до кистей Костомарова, и чернеющие руки пришлось ампутировать, как ранее и стопы. Официальных подтверждений этой информации со стороны врачей и близких спортсмена не было.