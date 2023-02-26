ТАСС: состояние Романа Костомарова стабилизируется

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника агентства, показатели Костомарова стабильны, ухудшений не наблюдается.
«Но пока выводы делать рано, нужно время», — сказал источник ТАСС.
Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января из‑за пневмонии. Медики погрузили спортсмена в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.
7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. По информации телеграм-канала Shot, фигуристу потребовалась такая операция из‑за отмирания тканей вследствие наличия пузырьков газа в мягких тканях.
Спустя неделю СМИ сообщили, что фигуристу ампутировали обе кисти рук. Некроз добрался до кистей Костомарова, и чернеющие руки пришлось ампутировать, как ранее и стопы. Официальных подтверждений этой информации со стороны врачей и близких спортсмена не было.