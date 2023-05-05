«Ведомости»: VK разрабатывает свое приложение для знакомств

VK разрабатывает собственный аналог Tinder, который уже объявил об уходе из РФ. Запуск приложения для знакомств может состояться уже летом 2023 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к компании и дейтинговому сервису.
В настоящий момент у компании есть «VK Знакомства», где предлагается найти пару для дружеского или романтического общения. 2 мая VK отчиталась, что совокупная аудитория сервиса достигла 22,1 млн уникальных пользователей.
Аналог Tinder компания намерена запустить отдельно. Пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во «ВКонтакте». Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что «VK Знакомства» популярны лишь на уровне внутреннего сервиса, поэтому создание отдельного продукта — логичный шаг. Один из собеседников «Ведомостей» пояснил, что некоторых пользователей смущает, что в «VK Знакомствах» им может попасться кто‑то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети.
Полноценная конкуренция с Tinder, Pure, Badoo вряд ли возможна, потому что там были интересные многим дамам и некоторым мужчинам представители дальнего зарубежья, полагает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Однако «отъесть» долю можно у «Мамбы», LovePlanet, «Фотостраны» и «ДругВокруг», если не задирать цены и ввести адекватную модерацию, считает он.
Сервис знакомств Tinder уйдет из России к 30 июня. Прошлой весной аналогичные приложения Bumble и Badoo завершили работу на территории РФ и Беларуси.
В конце февраля 2023 года стало известно, что Sunlight разрабатывает собственный сервис знакомств. Его интегрируют в приложение сети ювелирных магазинов, по функционалу он будет некой смесью Tinder и TikTok.