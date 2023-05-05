«Ведомости»: VK разрабатывает свое приложение для знакомств

Аналог Tinder компания намерена запустить отдельно. Пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во «ВКонтакте». Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что «VK Знакомства» популярны лишь на уровне внутреннего сервиса, поэтому создание отдельного продукта — логичный шаг. Один из собеседников «Ведомостей» пояснил, что некоторых пользователей смущает, что в «VK Знакомствах» им может попасться кто‑то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети.