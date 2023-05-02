Сервис знакомств Tinder уйдет из России к 30 июня

Компания Match Group, владеющая приложением Tinder, уйдет из России. Об этом говорится в отчете компании.
«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — сказано в документе.
Match Group — американская компания, владеющая крупнейшими онлайн-сервисами знакомств. Среди них — Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, Plenty of Fish, Ship и OurTime.
В конце февраля 2023 года стало известно, что Sunlight разрабатывает собственный сервис знакомств. Его интегрируют в приложение сети ювелирных магазинов, по функционалу он будет некой смесью Tinder и TikTok.