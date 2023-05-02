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Сервис знакомств Tinder уйдет из России к 30 июня

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:37

Компания Match Group, владеющая приложением Tinder, уйдет из России. Об этом говорится в отчете компании.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — сказано в документе.

Match Group — американская компания, владеющая крупнейшими онлайн-сервисами знакомств. Среди них — Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, Plenty of Fish, Ship и OurTime.

В конце февраля 2023 года стало известно, что Sunlight разрабатывает собственный сервис знакомств. Его интегрируют в приложение сети ювелирных магазинов, по функционалу он будет некой смесью Tinder и TikTok.

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