Sunlight разрабатывает свой сервис знакомств. Это будет смесь Tinder и TikTok

Сеть ювелирных магазинов Sunlight планирует запустить собственный сервис знакомств. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Сервис будет интегрирован в приложение Sunlight. По функционалу он будет некой смесью Tinder и TikTok.
На разработку приложения ювелирная сеть потратила 120 млн рублей, и это не финальная цифра. Названия у сервиса пока нет, но запуск планируется уже на март 2023 года.
Эксперты, опрошенные газетой, сказали, что Sunlight потратил слишком много средств на разработку сервиса знакомств: она могла обойтись в 40–50 млн рублей. Однако саму идею запуска такого сервиса они называют интересной, поскольку он позволит компании повысить вовлеченность пользователей и конверсию.
Sunlight не впервые добавляет стороннюю функцию в свое приложение. Сейчас в нем также есть сервис Play — аналог TikTok, где публикуются ролики о макияже и фитнесе, а также «продвигающие бренд видео»: как пояснил собеседник «Ведомостей», речь идет об отзывах покупателей.