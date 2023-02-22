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Sunlight разрабатывает свой сервис знакомств. Это будет смесь Tinder и TikTok

Виктория Шанина
Сегодня в 09:50

Сеть ювелирных магазинов Sunlight планирует запустить собственный сервис знакомств. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Сервис будет интегрирован в приложение Sunlight. По функционалу он будет некой смесью Tinder и TikTok.

На разработку приложения ювелирная сеть потратила 120 млн рублей, и это не финальная цифра. Названия у сервиса пока нет, но запуск планируется уже на март 2023 года.

Эксперты, опрошенные газетой, сказали, что Sunlight потратил слишком много средств на разработку сервиса знакомств: она могла обойтись в 40–50 млн рублей. Однако саму идею запуска такого сервиса они называют интересной, поскольку он позволит компании повысить вовлеченность пользователей и конверсию.

Sunlight не впервые добавляет стороннюю функцию в свое приложение. Сейчас в нем также есть сервис Play — аналог TikTok, где публикуются ролики о макияже и фитнесе, а также «продвигающие бренд видео»: как пояснил собеседник «Ведомостей», речь идет об отзывах покупателей.

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