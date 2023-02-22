Sunlight разрабатывает свой сервис знакомств. Это будет смесь Tinder и TikTok

Sunlight не впервые добавляет стороннюю функцию в свое приложение. Сейчас в нем также есть сервис Play — аналог TikTok, где публикуются ролики о макияже и фитнесе, а также «продвигающие бренд видео»: как пояснил собеседник «Ведомостей», речь идет об отзывах покупателей.