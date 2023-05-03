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«Свайп и точка», брачные агентства: в сети гадают, как в России будут знакомиться после ухода Tinder

Анна Красюк
Сегодня в 16:45

Приложение для знакомств Tinder уходит из России. «Наши бренды предпринимают меры по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — говорится в отчете компании Match Group, которой принадлежат сервисы Tinder, Hinge, Plenty of Fish, Match, OkCupid и другие. Прошлой весной аналогичные приложения Bumble и Badoo завершили работу на территории РФ и Беларуси — они были удалены из российских и белорусских App Store и Google Play. В отличие от конкурентов, Tinder тогда продолжил функционировать — лишь отключил для россиян платные опции.

В сети фантазируют, как теперь знакомиться в России

Пользователи с сарказмом предполагают, что логотип приложения, которым попытаются заменить Tinder в России, будет совпадать с логотипом «Вкусно и точка», а называться оно может «Свайп влево и точка». Комментаторы вспоминают ранее популярную в VK игру «Спросил, увидел, полюбил» и телевизионное шоу «Любовь с первого взгляда». Кроме того, в твиттере шутливо утверждают, что теперь начнет пользоваться популярностью «Брачное агентство от Анатолия Ивановича», рекламный баннер которого висит на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Еще один способ знакомств — публикация объявлений в печатных газетах и журналах, напоминают в соцсети.

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