«Свайп и точка», брачные агентства: в сети гадают, как в России будут знакомиться после ухода Tinder

Пользователи с сарказмом предполагают, что логотип приложения, которым попытаются заменить Tinder в России, будет совпадать с логотипом «Вкусно и точка», а называться оно может «Свайп влево и точка». Комментаторы вспоминают ранее популярную в VK игру «Спросил, увидел, полюбил» и телевизионное шоу «Любовь с первого взгляда». Кроме того, в твиттере шутливо утверждают, что теперь начнет пользоваться популярностью «Брачное агентство от Анатолия Ивановича», рекламный баннер которого висит на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Еще один способ знакомств — публикация объявлений в печатных газетах и журналах, напоминают в соцсети.