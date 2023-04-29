В сети появился фейковый альбом Трэвиса Скотта. Его тут же удалили за нарушение авторских прав

ИИ-энтузиасты записали с помощью нейросети и опубликовали на ютубе фейковый альбом американского рэпера Трэвиса Скотта. Буквально спустя три часа он был удален по требованию лейбла Warner Music Group, правообладателя музыки Трэвиса Скотта, сообщает Motherboard.
После этого альбом появился на SoundCloud, но и оттуда его быстро убрали. Однако он распространился в сети в виде еще более нелегальных копий.
Для «пластинки» были синтезированы голос и флоу не только рэпера, но и «приглашенных артистов», таких как Снуп Догг, Дрейк, Baby Keem, Playboi Carti и других. За несколько часов альбом успел собрать 17 тыс. просмотров на ютубе и 150 тыс. прослушиваний в SoundCloud.
Альбом под названием «UTOP-AI» был создан сообществом дискорд-сервера AI Hub, насчитывающем уже 36 тыс. участников. Администраторы сообщества сразу сообщили, что идея о создании альбома родилась у них уже давно, и это не более чем шутка.
В последние недели все чаше обсуждается вопрос авторских прав в сфере музыки, созданной искусственным интеллектом или нейросетями. Как уточняет Motherboard, само явление синтезированных фейковых треков и альбомов слишком новое, чтобы его можно было оценить с точки зрения юриспруденции, но правообладатели уже сильно обеспокоены.
Только в апреле появились первые ласточки «фейковой» музыки. Например, популярность обрел трек Jay Z, удививший пользователей качеством исполнения. Большинство музыкантов, в отличие от лейблов, пока что игнорируют подобные эксперименты, но некоторые уже высказались по этому поводу. Лиам Галлахер, например, высоко оценил фальшивый альбом Oasis, созданный уставшими ждать воссоединения группы поклонниками. А певица Граймс даже поддержала использование своего голоса для создания ИИ-музыки.