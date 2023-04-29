В сети появился фейковый альбом Трэвиса Скотта. Его тут же удалили за нарушение авторских прав

Для «пластинки» были синтезированы голос и флоу не только рэпера, но и «приглашенных артистов», таких как Снуп Догг, Дрейк, Baby Keem, Playboi Carti и других. За несколько часов альбом успел собрать 17 тыс. просмотров на ютубе и 150 тыс. прослушиваний в SoundCloud.