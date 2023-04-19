Лиам Галлахер оценил фейковый альбом Oasis и свой вокал в исполнении ИИ

Лиам Галлахер, британский музыкант, сооснователь и бывший участник брит-поп-группы Oasis, дал свою оценку «новому альбому» Oasis, который был записан исключительно силами искусственного интеллекта, пишет NME.
Сам альбом, получивший оригинальное название «Aisis» и представленный как потерянный релиз Oasis, был записан британской группой Breezer. ИИ с вокалом Лиама Галлахера заменил оригинальную дорожку с вокалом. Галлахер в твиттере высоко оценил получившуюся запись.
«Весь альбом не слышал, только часть. Но это куда лучше всей нашей ерунды», — написал Галлахер. Он также добавил, что сам проект «чертовски охренительный», а его голос звучит «шикарно».
В мае прошлого года Галлахер выпустил третий сольный альбом — «C’mon You Know». В последние годы музыкант работает достаточно продуктивно, радуя своих поклонников новыми релизами. Предыдущие два альбома вышли в 2017 году («As You Were») и 2019 году («Why Me? Why Not»).