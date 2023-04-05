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Музыканты с помощью ИИ добавили голос Jay-Z в свой трек. Он стал вирусным

Илья Голубев
Вчера в 23:01

Малоизвестная рэп-группа AllttA, собиравшая в среднем менее 100 тыс. прослушиваний в месяц на Spotify, выпустила сингл «Savages». На треке присутствует голос одного из самых богатых музыкантов современности Jay-Z (35 млн прослушиваний в месяц), который, однако, не принимал участия в записи. Вместо него текст зачитал искусственный интеллект.

Трек оказался вирусным и распространился в зарубежных соцсетях. Некоторые пользователи оценили качество записи, но многие высказали беспокойство по поводу генерирования чужого голоса для своих нужд, а некоторые были буквально возмущены этим.

«Я наблюдал, как наш эксперимент получил более миллиона просмотров за час. Я читал комментарии в стиле: „Я напуган!“, „Это великолепно!“, „Это отвратительно!“, „Это нарушает закон!“, „Удалите это!“, „Хочу услышать это в спотифае!“. Я почувствовал, что делаю настоящее искусство… начинаем», — так прокомментировал реакцию слушателей создатель трека и участник AllttA Джей Медейрос.

Любопытно, что в сети по поводу трека высказались очень многие, но не сам виновник скандала. 53-летниий Jay-Z пока что проигнорировал ситуацию с «похищением» его голоса.

Стремительное развитие искусственного интеллекта в последние годы и буквально в последние месяцы начинает беспокоить очень многих людей, в том числе весьма влиятельных, а также представителей высокотехнологичных индустрий. Мы разобрались, есть ли основания опасаться за судьбу человечества.

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