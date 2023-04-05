Музыканты с помощью ИИ добавили голос Jay-Z в свой трек. Он стал вирусным

Малоизвестная рэп-группа AllttA, собиравшая в среднем менее 100 тыс. прослушиваний в месяц на Spotify, выпустила сингл «Savages». На треке присутствует голос одного из самых богатых музыкантов современности Jay-Z (35 млн прослушиваний в месяц), который, однако, не принимал участия в записи. Вместо него текст зачитал искусственный интеллект.