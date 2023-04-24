Граймс оценила идею использования ее голоса в ИИ-музыке

Американская электронно-экспериментальная певица Граймс рассказала в своем твиттере, что вместе со своей командой готовит программу для наиболее качественного синтеза ее голоса, сообщает Rolling Stone.
Судя по ее словам, готовая программа появится еще не скоро. Однако, когда появится, семплы будут опубликованы в открытом доступе, чтобы ими могли пользоваться все желающие.
Кроме того, она разрешила синтезировать свой голос всем желающим, намекнув только, что была бы не против, если с ней поделятся роялти.
Интересно, что чуть более недели назад Граймс заявила, что что она вовсе не певица, заодно пообещав скоро выпустить свой новый альбом Book 1.
«Я никогда не была певицей. Я просто была достаточно хороша в звукорежиссуре, чтобы создать иллюзию этого. Идеи всегда приходят первыми, и Граймс всегда была любима, когда я фокусировалась на чем‑то инновационном. Впереди много новой музыки, но певиц и певцов вы можете найти и без меня», — написала тогда Граймс.
Последний на данный момент альбом Граймс, «Miss Anthropocene», вышел в феврале 2020 года. Это «концептуальный альбом об антропоморфной богине, которая меняет климат». Почти год спустя увидел свет сборник ремиксов на треки с полноформатника.