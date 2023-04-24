Граймс оценила идею использования ее голоса в ИИ-музыке

«Я никогда не была певицей. Я просто была достаточно хороша в звукорежиссуре, чтобы создать иллюзию этого. Идеи всегда приходят первыми, и Граймс всегда была любима, когда я фокусировалась на чем‑то инновационном. Впереди много новой музыки, но певиц и певцов вы можете найти и без меня», — написала тогда Граймс.