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В РГГУ выявили два случая подозрения на корь

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

В Российском государственном гуманитерном университете (РГГУ) зафиксировали два случая подозрения на корь среди студентов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал вуза.

В связи с этим РГГУ проведет противоэпидемические мероприятия. Они коснутся сотрудников и учащихся, не привитых от кори, привитых однократно или не имеющих данных о вакцинации. Медосмотр запланирован на 27 апреля.

Ранее заболевшего корью выявили в университете МИРЭА. Там закрыли на вход кампус на улице Стромынке и перевели часть занятий в удаленный режим.

Кроме того, случаи корью обнаруживали в Московском политехе и РГУ нефти и газа имени Губкина. В этих вузах заболели по одному студенту.

В марте Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в РФ. В данный момент эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Заболевших обнаружили в 44 субъектах.

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Роспотребнадзор
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