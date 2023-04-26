В РГГУ выявили два случая подозрения на корь

В Российском государственном гуманитерном университете (РГГУ) зафиксировали два случая подозрения на корь среди студентов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал вуза.
В связи с этим РГГУ проведет противоэпидемические мероприятия. Они коснутся сотрудников и учащихся, не привитых от кори, привитых однократно или не имеющих данных о вакцинации. Медосмотр запланирован на 27 апреля.
Ранее заболевшего корью выявили в университете МИРЭА. Там закрыли на вход кампус на улице Стромынке и перевели часть занятий в удаленный режим.
Кроме того, случаи корью обнаруживали в Московском политехе и РГУ нефти и газа имени Губкина. В этих вузах заболели по одному студенту.
В марте Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в РФ. В данный момент эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Заболевших обнаружили в 44 субъектах.