У одного из студентов МИРЭА диагностировали корь

У одного из студентов Российского технологического университета МИРЭА выявили корь. Заболел учащийся первого курса, сообщил «Интерфакс».
В связи с этим занятия в кампусе вуза на улице Стромынка перевели на 20 дней в дистанционный режим. Вход в кампус закрыли для всех студентов, аспирантов и сотрудников, в том числе привитых однократно.
В остальных учебных кампусах вуза занятия продолжатся в привычном формате. На Стромынке же проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия. Всех контактировавших с заболевшим отправят на медосмотр. Непривитые сотрудники и студенты смогут пройти иммунизацию.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» утверждает, что студентам ограничат только допуск к зданию на Стромынке. При этом они продолжат посещать занятия в других корпусах, даже если появлялись в закрытом на дезинфекцию здании ранее.
Ранее один случай заболевания корью зафиксировали в Московском Политехе. После этого контактировавших с инфицированным студентом перевели на дистанционное обучение.
Также на удаленный режим работы переходил в апреле Университет нефти и газа НИУ имени Губкина. Там также обнаружили одного заболевшего, им стал студент, проживающий в общежитии вуза.
В марте Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в РФ. В данный момент эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Заболевших обнаруживали в 44 субъектах.