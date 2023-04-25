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У одного из студентов МИРЭА диагностировали корь

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:33

У одного из студентов Российского технологического университета МИРЭА выявили корь. Заболел учащийся первого курса, сообщил «Интерфакс».

В связи с этим занятия в кампусе вуза на улице Стромынка перевели на 20 дней в дистанционный режим. Вход в кампус закрыли для всех студентов, аспирантов и сотрудников, в том числе привитых однократно.

В остальных учебных кампусах вуза занятия продолжатся в привычном формате. На Стромынке же проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия. Всех контактировавших с заболевшим отправят на медосмотр. Непривитые сотрудники и студенты смогут пройти иммунизацию.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» утверждает, что студентам ограничат только допуск к зданию на Стромынке. При этом они продолжат посещать занятия в других корпусах, даже если появлялись в закрытом на дезинфекцию здании ранее.

Ранее один случай заболевания корью зафиксировали в Московском Политехе. После этого контактировавших с инфицированным студентом перевели на дистанционное обучение.

Также на удаленный режим работы переходил в апреле Университет нефти и газа НИУ имени Губкина. Там также обнаружили одного заболевшего, им стал студент, проживающий в общежитии вуза.

В марте Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в РФ. В данный момент эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется. Заболевших обнаруживали в 44 субъектах.

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Роспотребнадзор
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