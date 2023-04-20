Роспотребнадзор сообщил об осложнении ситуации с корью в стране

Эпидемиологическая ситуация с корью в РФ осложняется, но ограничительных мер пока что не требуется, передает РИА «Новости» слова главы Роспотребнадзора Анна Попова. Локальные очаги заболевания удается «очень быстро купировать», добавила она.
Заболевших корью зарегистрировали в 44 субъектах. По словам Поповой, подготовка к росту заболеваний шла заранее, поэтому меры принимаются локальные — «там, где они нужны», «безболезненно и спокойно».
«Первое — это иммунизация контактных в очаге, от чего не надо отказываться. Но я хочу сказать, что в РФ у нас нет отказов от иммунизации в очаге. Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали (провести) подчищающую иммунизацию, уже привиты. Процесс продолжается, кампания продолжается достаточно активно», — поделилась она.
Три региона «не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями» кори — один из них Дагестан. «Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью. Мы и им сегодня помогаем, потому что это очень важно для нас», — рассказала Попова.