Роспотребнадзор сообщил об осложнении ситуации с корью в стране

«Первое — это иммунизация контактных в очаге, от чего не надо отказываться. Но я хочу сказать, что в РФ у нас нет отказов от иммунизации в очаге. Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали (провести) подчищающую иммунизацию, уже привиты. Процесс продолжается, кампания продолжается достаточно активно», — поделилась она.