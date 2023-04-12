РГУ нефти и газа имени Губкина в Москве закрыли из‑за вспышки кори

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина закрыли из‑за вспышки кори, а его студентов отправили на дистанционное обучение. Внеплановые каникулы продлятся с 12 по 16 апреля, сообщается на сайте вуза.
Учащихся попросили пройти вакцинацию против кори и предоставить подтверждающие документы. Случай заболевания корью зафиксировали в одном из пяти общежитий вуза накануне. Здание закрыли, несколько студенческих групп отправили на карантин, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Один из студентов сказал, что из общежития не выпускают тех, у кого нет прививки, а точное количество заболевших не известно.
В марте Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в РФ. Случаи обращений за помощью зафиксировали в Московской, Ленинградской, Самарской и Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и других субъектах.