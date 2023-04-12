Генпрокуратуру просят проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, проживая в Израиле, артистка «продолжает критиковать специальную военную операцию» на территории Украины. Бородин также утверждает, что Пугачева поддерживает артистов, которые покинули Россию и оказывают финансовую помощь ВСУ.
«Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», — сказано в обращении.
16 сентября 2022 года Минюст признал иноагентом супруга Пугачевой Максима Галкина*. На фоне этого певица опубликовала в инстаграме** обращение к министерству с просьбой признать и ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».
В этом обращении Алла Пугачева добавила, что хочет «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем». Спустя несколько дней телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что из‑за этого поста Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также на «предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку».
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