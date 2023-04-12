Генпрокуратуру просят проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ

16 сентября 2022 года Минюст признал иноагентом супруга Пугачевой Максима Галкина*. На фоне этого певица опубликовала в инстаграме** обращение к министерству с просьбой признать и ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».