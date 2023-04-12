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Генпрокуратуру просят проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:33

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, проживая в Израиле, артистка «продолжает критиковать специальную военную операцию» на территории Украины. Бородин также утверждает, что Пугачева поддерживает артистов, которые покинули Россию и оказывают финансовую помощь ВСУ.

«Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», — сказано в обращении.

16 сентября 2022 года Минюст признал иноагентом супруга Пугачевой Максима Галкина*. На фоне этого певица опубликовала в инстаграме** обращение к министерству с просьбой признать и ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

В этом обращении Алла Пугачева добавила, что хочет «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем». Спустя несколько дней телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что из‑за этого поста Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также на «предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку».

* Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

** Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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Алла ПугачеваВиталий БородинМаксим Галкин
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