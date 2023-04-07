Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет возможного финансирования ВСУ

Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры проведет проверку певца Валерия Меладзе на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее генпрокурору Игорю Краснову на Меладзе пожаловался глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, он же попросил проверить исполнителя. По словам Бородина, певец «неоднократно выступал с критикой» российской военной спецоперации на территории Украины и «произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ».
ТАСС пишет, что запланированные концерты Меладзе в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону отменили. Отмены его концертов начались еще в январе.
Меладзе был одним из первых артистов, кто выступил против российской военной операции на территории Украины. В начале января телеграм-каналы, включая Shot, опубликовали видео, снятое, как утверждается, на новогоднем корпоративе в Дубае. В ролике человек за кадром говорит Меладзе: «Слава Украине!» Тот убирает в сторону микрофон и, предположительно, произносит (но очень тихо): «Героям слава!» — на что голос за кадром одобрительно восклицает: «О, красавчик!»
Сам Меладзе так ответил на эти призывы: «Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди». «Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому‑то угодить, — далее написал он. — Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы».