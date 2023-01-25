Выступления Меладзе отменяют по всей России

Вместо выступления Меладзе в «Барвиха Luxury Village», запланированного на 8 марта, будет выступление Владимира Преснякова. Красноярский концерт, который должен был пройти 2 мая в «Гранд Холл», просто отменен.
18 января РИА «Новости» сообщило об отмене выступления Меладзе в Иркутске, намеченного на 3 мая. О причинах организаторы не уточнили.
Меладзе был одним из первых артистов, кто выступил против российской военной операции на Украине. В начале января телеграм-каналы, включая Shot, опубликовали видео, снятое, как утверждается, на новогоднем корпоративе в Дубае. В ролике человек за кадром говорит Меладзе «Слава Украине!», тот убирает в сторону микрофон и, предположительно, произносит «Героям слава!», на что голос за кадром одобрительно восклицает: «О, красавчик!».
Сам Меладзе так ответил на эти призывы: «Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди». «Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому‑то угодить, — написал он. — Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы».