Выступления Меладзе отменяют по всей России

Сам Меладзе так ответил на эти призывы: «Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди». «Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому‑то угодить, — написал он. — Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы».