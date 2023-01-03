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Валерия Меладзе предложили признать иноагентом и лишить российского гражданства

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:18

Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева выразила мнение, что Валерия Меладзе необходимо лишить гражданства. Ее заявление последовало за видео, появившимся в сети, на котором певец отвечает поддержкой лозунга запрещенной в России Организации украинских националистов*.

«В то время, когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с фашистами. Это недопустимо», — написала она в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала признать Меладзе иностранным агентом и запретить ему въезд в Россию. А лидер эсеров Сергей Миронов потребовал лишить певца всех госнаград.

Фонд защиты национального исторического наследия также требует признать артиста иностранным агентом и снять с эфиров. Глава фонда Александр Карабанов сказал, что многие представители шоу-бизнеса, такие как Меладзе, не имеют «ни чести, ни Родины, ни флага».

«Действия Меладзе на частной вечеринке можно расценивать именно как провокацию, подрывающую официальную позицию России по отношению к СВО, и поддержку нацистского режима в братской Украине, а для кого‑то это будет призыв именно к активным действиям», — заявил он.

В новогоднюю ночь Валерий Меладзе выступал на концерте в Дубае. Там к нему подошел мужчина со словами «Слава Украине!», тот ответил: «Героям слава!» Позже певец сказал, что «мы тут вне политики», но видео распространилось в интернете и вызвало бурную реакцию.


*Запрещена в РФ.

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теги
Комитет Совета Федерации по международным деламГосдумаСправедливая Россия
люди
Валерий МеладзеСергей МироновЕлена АфанасьеваЕлена ДрапекоАлександр Карабанов
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