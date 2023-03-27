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«Он запрещенный артист»: в Сибири отменили концерты Валерия Меладзе

Семён Гудошников
Сегодня в 19:31

Российские концерты Валерия Меладзе, запланированные на апрель, не состоятся. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на концертные организации. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что Меладзе планирует возобновить гастроли в России и выступить в Новосибирске, Барнауле и Кемерово.

Представители «Титов-Арены» в Барнауле заявили: «Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие‑то старые афиши». В кемеровском спортивно-развлекательном комплексе «Арена» информацию о возможном выступлении певца также опровергли. В «Городских зрелищных кассах Новосибирска» сказали, что «концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен».

Впервые об отменах российских выступлений Меладзе стало известно в конце января. Под отмену тогда попали выступления певца в Красноярске, Иркутске и Барвихе.

Меладзе был одним из первых артистов, кто выступил против российской военной операции на Украине. В начале января телеграм-каналы, включая Shot, опубликовали видео, снятое, как утверждается, на новогоднем корпоративе в Дубае. В ролике человек за кадром говорит Меладзе: «Слава Украине!» Тот убирает в сторону микрофон и, предположительно, произносит (но очень тихо): «Героям слава!» — на что голос за кадром одобрительно восклицает: «О, красавчик!»

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что Меладзе нужно лишить российского гражданства. Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала признать артиста иностранным агентом и запретить ему въезд в Россию. Лидер эсеров Сергей Миронов потребовал лишить певца всех госнаград.

Сам Меладзе так ответил на эти призывы: «Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди». «Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому‑то угодить, — написал он. — Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы».

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люди
Валерий МеладзеСергей МироновЕлена АфанасьеваЕлена Драпеко
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