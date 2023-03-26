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Леди Гагу в образе Харли Квинн сфотографировали на съемках «Джокера-2»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:15

В сети появились снимки Леди Гаги в образе Харли Квинн на съемках сиквела «Джокера». На фотографиях ее персонажа сопровождают полицейские Готэма в толпе протестующих.

Гага появилась в гриме и ярко-красном пиджаке. Протестующие вокруг нее держат плакаты с надписями «Правосудие для Джокера», «Нет справедливости, нет вины, нет шуток», «Свободу Джокеру» и «Джокер, выходи за меня замуж».

В феврале режиссер Тодд Филлипс поделился первым кадром из фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения его картины 2019 года «Джокер». На нем появились Гага вместе с Хоакином Фениксом.

В марте таблоид TMZ выложил фото и видео со съемок, на которых Феникс в образе убегает от двух мужчин, один из которых одет в костюм Джокера из первого фильма.

Детали сюжета новой картины пока держатся в тайне. Известно лишь, что название «Безумие на двоих» — это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

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Стефани ДжерманоттаТодд ФиллипсХоакин Феникс
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