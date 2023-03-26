Леди Гагу в образе Харли Квинн сфотографировали на съемках «Джокера-2»

В сети появились снимки Леди Гаги в образе Харли Квинн на съемках сиквела «Джокера». На фотографиях ее персонажа сопровождают полицейские Готэма в толпе протестующих.
Гага появилась в гриме и ярко-красном пиджаке. Протестующие вокруг нее держат плакаты с надписями «Правосудие для Джокера», «Нет справедливости, нет вины, нет шуток», «Свободу Джокеру» и «Джокер, выходи за меня замуж».
В феврале режиссер Тодд Филлипс поделился первым кадром из фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения его картины 2019 года «Джокер». На нем появились Гага вместе с Хоакином Фениксом.
В марте таблоид TMZ выложил фото и видео со съемок, на которых Феникс в образе убегает от двух мужчин, один из которых одет в костюм Джокера из первого фильма.
Детали сюжета новой картины пока держатся в тайне. Известно лишь, что название «Безумие на двоих» — это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.