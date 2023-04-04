Финляндия стала членом НАТО

Турция выдвинула ряд условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Шведское руководство в январе 2023 года заявило, что не готово выполнить все условия Турции. Некоторые из них в Стокгольме назвали невыполнимыми. Финляндия тогда утверждала, что не будет вступать в НАТО раньше Швеции.