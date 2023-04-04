Финляндия стала членом НАТО

«Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Теперь в альянсе 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира», — заявил он.
В МИД России отреагировали на присоединение Финляндии к НАТО, заявив о вынужденном принятии ответных мер «военно-технического и иного характера в целях купирования угроз».
В министерстве подчеркнули, что Финляндия «стала одной из малых, ничего не решающих стран — членов НАТО, утратив свой особый голос в международных делах». «Хельсинки окончательно отказались от своей самоидентичности и какой‑либо самостоятельности», — добавили в МИД.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года после начала российской военной операции на Украине. Турция изначально выступила против новых членов альянса, обвинив страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Анкара считает террористическими.
Турция выдвинула ряд условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Шведское руководство в январе 2023 года заявило, что не готово выполнить все условия Турции. Некоторые из них в Стокгольме назвали невыполнимыми. Финляндия тогда утверждала, что не будет вступать в НАТО раньше Швеции.
Однако 31 марта Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Таким образом, заявка Финляндии получила одобрение всех 30 стран — членов Североатлантического альянса.