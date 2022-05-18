Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Послы Швеции и Финляндии при НАТО Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в альянс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«Интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что теперь НАТО «адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море». «Все страны альянса согласны с важностью расширения НАТО, все страны согласны, что мы должны держаться вместе и что это исторический момент, которым необходимо воспользоваться», — добавил генсек.