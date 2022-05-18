Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Послы Швеции и Финляндии при НАТО Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в альянс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.
«Интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что теперь НАТО «адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море». «Все страны альянса согласны с важностью расширения НАТО, все страны согласны, что мы должны держаться вместе и что это исторический момент, которым необходимо воспользоваться», — добавил генсек.
Теперь заявки Швеции и Финляндии рассмотрит Совет НАТО. После этого соглашение о членстве должны ратифицировать все 30 стран-участниц альянса. По данным The Washington Post, предварительно заявки Швеции и Финляндии могут одобрить в конце июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде.
Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО после начала российской «военной операции» на Украине. Против их присоединения выступила Турция, которая обвинила страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Анкара считает террористическими.
По информации Bloomberg, Турция выдвинула ряд условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, это признание Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана террористической, поставка новой партии истребителей F-16, снятие ограничений на поставку Турции вооружений, в частности на покупку российских С-400.