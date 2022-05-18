перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
JoBlo Top Trailers/YouTube
Вышел трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским в главной роли 14:41
Bloomberg: Netflix собирается выпустить сиквел «Достать ножи» в кинотеатрах 14:37
«Би-2» перенесли семь концертов на осень. Причины не сообщили 13:48
Кадыров: сатанизм — это главный враг России 13:29
Российская «дочка» Google намерена инициировать свое банкротство 13:13
Sergey G/Flickr
На бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать электромобиль «Москвич» 12:54
Российский гимнаст Иван Куляк дисквалифицирован на год за букву Z на форме 12:44
Кит Харингтон сыграет Франкенштейна в новом фильме Фаррена Блэкберна 12:42
Суд отказался рассматривать иск к Netflix, по которому россияне требовали от сервиса 60 млн рублей Обновлено в 12:23
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 11:38
charlesdeluvio/Unsplash
Роскомнадзор начал исключение Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов 11:17
ЛДПР назначила постоянным руководителем своей фракции в Госдуме Леонида Слуцкого 10:53
WP: Польша и страны Балтии попросили НАТО направить им дополнительные войска и вооружение 9:59
Президент Беларуси подписал поправки о казни за терроризм 9:41
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 25 мая 9:06
В сети появилась карта с утекшими данными из ГИБДД, ВТБ, Avito и СДЭК 9:03
В сети появился трейлер сериала «Женщина-Халк» 3:01
Iman Gozal/Unsplash
Россия открыла сухопутную границу с Грузией 2:35
Вышел трейлер сериала «Ирма Веп». В нем Алисия Викандер снимается в ремейке «Вампиров» Луи Фейада 2:14
Netflix уволил около 150 сотрудников на фоне сокращения доходов 1:20

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Семён Гудошников
Сегодня в 11:38

Послы Швеции и Финляндии при НАТО Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в альянс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«Интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что теперь НАТО «адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море». «Все страны альянса согласны с важностью расширения НАТО, все страны согласны, что мы должны держаться вместе и что это исторический момент, которым необходимо воспользоваться», — добавил генсек.

Теперь заявки Швеции и Финляндии рассмотрит Совет НАТО. После этого соглашение о членстве должны ратифицировать все 30 стран-участниц альянса. По данным The Washington Post, предварительно заявки Швеции и Финляндии могут одобрить в конце июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде.

Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО после начала российской «военной операции» на Украине. Против их присоединения выступила Турция, которая обвинила страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Анкара считает террористическими.

По информации Bloomberg, Турция выдвинула ряд условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, это признание Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана террористической, поставка новой партии истребителей F-16, снятие ограничений на поставку Турции вооружений, в частности на покупку российских С-400.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
опера
Богема
рок
«Дикая мята. Violet»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
НАТО
Рабочая партия Курдистана
Люди
Йенс Столтенберг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить