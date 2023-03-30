Турция ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.
Таким образом заявка Финляндии получила одобрения всех 30 стран-членов Североатлантического альянса. Венгрия поддержала кандидатуру Финляндии несколько дней назад.
«Это сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь финский президент Саули Ниинисте пообещал, что его страна будет «сильным и дееспособным союзником».
Ниинисте выразил надежду, что Швеция также присоединится к военно-политическому блоку в ближайшее время. «Мы будем защищать друг друга», — подчеркнула премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года после начала российской военной операции на Украине. Турция изначально выступила против новых членов альянса, обвинив страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Анкара считает террористическими.
Турция выдвинула ряд условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Шведское руководство в январе 2023 года заявляло, что не готово выполнить все условия Турции. Некоторые из них в Стокгольме назвали невыполнимыми. Финляндия тогда утверждала, что не будет вступать в НАТО раньше Швеции.