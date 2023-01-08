Финляндия не будет присоединяться к НАТО раньше Швеции

Финляндия не собирается вступать в НАТО раньше Швеции. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на финского министра иностранных дел Пекку Хаависто.
Он заявил, что его страна «не торопится» присоединяться к альянсу и может подождать, пока это сможет сделать Швеция. «Мы вместе подали заявку на членство в НАТО, и мы также завершим этот процесс вместе», — пообещал Хаависто.
В свою очередь шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отметил, что Швеция пока не может вступить в НАТО, поскольку не готова выполнить все условия Турции. Некоторые из них он назвал невынолнимыми.
«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать, но она также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим ей дать. Теперь решение за Турцией», — пояснил Кристерссон.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Турция, уже входящая в альянс, заявила, что согласится с расширением блока, если потенциальные участники объявят курдские организации террористическими и выдадут лиц, обвиняемых в терроризме и попытке госпереворота в 2016 году. Также Турция потребовала отменить запреты на поставки оружия в страну.