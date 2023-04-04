В Госдуме подготовят поправки о запрете вейпов в России

«На совете Государственной думы 3 апреля спикер Думы Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение совета», — заявил парламентарий.
Ранее некоторыми депутатами предлагалось лишь ограничить продажу вейпов для несовершеннолетних. По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева, поправки могут быть внесены в законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.
18 января Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов. На следующий день Роспотребнадзор поддержал идею.
23 марта Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов. «Детей надо спасать, потому что пагубные привычки — все ходят с этими устройствами, и никто не может понять, насколько [они] вредны», — сетовал Володин.