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В Госдуме подготовят поправки о запрете вейпов в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:57

Депутаты Госдумы подготовят поправки о полном запрете вейпов в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

«На совете Государственной думы 3 апреля спикер Думы Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение совета», — заявил парламентарий.

Ранее некоторыми депутатами предлагалось лишь ограничить продажу вейпов для несовершеннолетних. По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева, поправки могут быть внесены в законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.

18 января Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов. На следующий день Роспотребнадзор поддержал идею.

23 марта Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов. «Детей надо спасать, потому что пагубные привычки — все ходят с этими устройствами, и никто не может понять, насколько [они] вредны», — сетовал Володин.

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теги
ГосдумаРоспотребнадзор
люди
Вячеслав ВолодинМихаил МишустинСултан Хамзаев
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