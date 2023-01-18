Госдума по поручению Володина должна подготовить предложения о запрете вейпов

В июле 2022 года ЛДПР потребовала запретить электронные сигареты и жидкий никотин из‑за их губительного влияния на здоровье, рассказав о «многочисленных просьбах наших избирателей». Против выступил Минпромторг, напомнив о потенциальном формировании черных рынков, и посоветовал приложить больше усилий к борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции.