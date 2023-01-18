Госдума по поручению Володина должна подготовить предложения о запрете вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов, сообщает РБК с заседания нижней палаты парламента. Координировать эту работу будет вице-спикер Петр Толстой.
Володин перечислил комитеты по охране здоровья, по вопросам просвещения, по делам молодежи. Эти вопросы касаются школьников и молодых людей, поэтому их изучение должно проходить в приоритетном порядке, добавил он.
В июле 2022 года ЛДПР потребовала запретить электронные сигареты и жидкий никотин из‑за их губительного влияния на здоровье, рассказав о «многочисленных просьбах наших избирателей». Против выступил Минпромторг, напомнив о потенциальном формировании черных рынков, и посоветовал приложить больше усилий к борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции.
Летом предыдущего года «Госуслуги» разослали россиянам предупреждения об опасности курения вейпов, ведь они «вредны не меньше обычных», и в них тоже есть никотин.
В 2020 году в России приняли закон о запрете продажи кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним.