Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы

Роспотребнадзор концептуально поддерживает все законодательные инициативы, касающиеся сохранения здоровья подрастающего и взрослого поколений, ответили РБК в пресс-службе ведомства на вопрос о запрете вейпов.
В России по закону запрещена розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина в жидкости или растворе превышает 20 мг/мл, отметили в РПН. При этом в ходе исследования вейпов было выявлено превышение концентрации, а в самих устройствах нашли химические вещества, которые не указаны на этикетке, что может угрожать «причинением вреда здоровью населения».
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов. Речь идет о школьниках и молодых людях, поэтому работа должна проходить в приоритетном порядке, отметил он.
В июле 2022 года ЛДПР потребовала запретить электронные сигареты и жидкий никотин из‑за их губительного влияния на здоровье, рассказав о «многочисленных просьбах наших избирателей». Против выступил Минпромторг, напомнив о потенциальном формировании черных рынков, и посоветовал приложить больше усилий к борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции.
Летом предыдущего года «Госуслуги» разослали россиянам предупреждения об опасности курения вейпов, ведь они «вредны не меньше обычных», и в них тоже есть никотин.
В 2020 году в России приняли закон о запрете продажи кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним.