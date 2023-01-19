Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы

В России по закону запрещена розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина в жидкости или растворе превышает 20 мг/мл, отметили в РПН. При этом в ходе исследования вейпов было выявлено превышение концентрации, а в самих устройствах нашли химические вещества, которые не указаны на этикетке, что может угрожать «причинением вреда здоровью населения».