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Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Роспотребнадзор концептуально поддерживает все законодательные инициативы, касающиеся сохранения здоровья подрастающего и взрослого поколений, ответили РБК в пресс-службе ведомства на вопрос о запрете вейпов.

В России по закону запрещена розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина в жидкости или растворе превышает 20 мг/мл, отметили в РПН. При этом в ходе исследования вейпов было выявлено превышение концентрации, а в самих устройствах нашли химические вещества, которые не указаны на этикетке, что может угрожать «причинением вреда здоровью населения».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов. Речь идет о школьниках и молодых людях, поэтому работа должна проходить в приоритетном порядке, отметил он.

В июле 2022 года ЛДПР потребовала запретить электронные сигареты и жидкий никотин из‑за их губительного влияния на здоровье, рассказав о «многочисленных просьбах наших избирателей». Против выступил Минпромторг, напомнив о потенциальном формировании черных рынков, и посоветовал приложить больше усилий к борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции.

Летом предыдущего года «Госуслуги» разослали россиянам предупреждения об опасности курения вейпов, ведь они «вредны не меньше обычных», и в них тоже есть никотин.

В 2020 году в России приняли закон о запрете продажи кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним.

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