Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов

«Детей надо спасать, потому что пагубные привычки — все ходят с этими устройствами, и никто не может понять, насколько [они] вредны. <…> Забирают эти вейпы, когда [школьники] уже на уроке или перемене начинают курить, они копятся у них [учителей] в столах, а дальше этого дело не идет», — посетовал Володин и упомянул просьбы преподавателей, «что с этим сделать».