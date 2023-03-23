Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть предложение о запрете вейпов. В ответ Мишустин пообещал «сформировать позицию».
«Детей надо спасать, потому что пагубные привычки — все ходят с этими устройствами, и никто не может понять, насколько [они] вредны. <…> Забирают эти вейпы, когда [школьники] уже на уроке или перемене начинают курить, они копятся у них [учителей] в столах, а дальше этого дело не идет», — посетовал Володин и упомянул просьбы преподавателей, «что с этим сделать».
Володин также отметил «очень слабый голос» министра здравоохранения Михаила Мурашко, который, по словам председателя Госдумы, поддерживает предложение. Он предложил передать эту инициативу Минфину, потому что его голос «более мощный», чем у Минздрава.
27 января Владимир Путин подписал закон, повышающий ставки акцизов на сигареты и папиросы на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%. При этом акцизы на устройства для вейпа и для нагревания табака отменяются.