Владлена Татарского посмертно зачислили в ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин посмертно зачислил военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена в своем телеграм-канале.
В документе говорится, что в случае согласия близких, военкор со 2 апреля будет зачислен бойцом ЧВК. Пригожин уточнил, что это необходимо для получения родными погибшего компенсации и других соцгарантий, предусмотренных для погибших военнослужащих ЧВК.
2 апреля в кафе в Петербурге на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб Татарский и еще 40 человек получили ранения. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила военкору Дарья Трепова. СК также утверждает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.
3 апреля Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью о теракте. Ранее дело рассматривали по статье об убийстве общеопасным способом.