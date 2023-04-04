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Владлена Татарского посмертно зачислили в ЧВК «Вагнер»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:43

Евгений Пригожин посмертно зачислил военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена в своем телеграм-канале.

В документе говорится, что в случае согласия близких, военкор со 2 апреля будет зачислен бойцом ЧВК. Пригожин уточнил, что это необходимо для получения родными погибшего компенсации и других соцгарантий, предусмотренных для погибших военнослужащих ЧВК.

2 апреля в кафе в Петербурге на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб Татарский и еще 40 человек получили ранения. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила военкору Дарья Трепова. СК также утверждает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.

3 апреля Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью о теракте. Ранее дело рассматривали по статье об убийстве общеопасным способом.

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Владлен ТатарскийЕвгений ПригожинМаксим Фомин
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