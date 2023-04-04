Владлена Татарского посмертно зачислили в ЧВК «Вагнер»

2 апреля в кафе в Петербурге на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб Татарский и еще 40 человек получили ранения. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила военкору Дарья Трепова. СК также утверждает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.