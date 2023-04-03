«Она подарила статуэтку, он поблагодарил»: что известно о гибели Владлена Татарского

Что произошло
Около шести часов вечера 2 апреля в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что заведение принадлежит ему: «Действительно, кафе я передал патриотическому движению „Кибер Фронт Z“, и они проводили там различные семинары». Упомянутое сообщество проводило регулярные встречи своих сторонников, Фомин оказался там в качестве приглашенного гостя. Организаторы мероприятия назвали произошедшее терактом: «Мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно».
Что рассказывают очевидцы
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что самодельное взрывное устройство находилось внутри статуэтки, которую вручили Фомину. Очевидцы взрыва утверждают, что этот бюст принесла гостья мероприятия: «Она подарила статуэтку, он поблагодарил, она села метрах в трех, через 5 минут это случилось. Пострадали те, кто сидел в первых рядах». Еще одна собеседница «Фонтанки» рассказала, что девушка представилась Настей и она сидела за столиком одна. «Говорит: „Я художница, хотела делать героику СВО (вероятно, речь идет о художественных произведениях, воспевающих СВО, — Прим. ред.), но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе“. Идет туда, берет большую коробку, отдает [Фомину], там что‑то позолоченное. Он шутит — мол, „надеюсь, вы не сделали меня толстым“. Говорит спасибо, ставит рядом», — приводит ее слова издание.
«На встрече было очень много слушателей, — рассказывает еще одна очевидица произошедшего РБК. — Во время встречи одна из гостей (знакомая спикера Владлена Татарского) передала ведущему „Кибер Фронта“ Егору статуэтку, а тот, в свою очередь, передал Владлену эту статуэтку». Это объясняет, почему на распространившемся по сети видео бюст Фомину передает мужчина.
Телеграм-канал «112» опубликовал видео с наружных камер, на котором запечатлен момент взрыва.
Как велись следственные действия
Источник РБК в МВД подтвердил, что следствие рассматривает версию о взрыве статуэтки: «Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Владлен Татарский», — рассказал он.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело «по факту убийства общеопасным способом». Силовики начали поиск подозреваемой. По данным СМИ, поздним вечером силовики побывали в Пушкине в квартире родителей 26-летней Дарьи Треповой, родственницу девушки доставили в отделение.
Утром 3 апреля Дарью задержали, она призналась, что пронесла в кафе взорвавшийся бюст. «Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась», — говорит она на видео, опубликованным МВД. На вопрос, кто передал девушке эту статуэтку, она отвечает: «Можно я попозже расскажу?»
Что известно о задержанной
Журналисты «Медиазоны»* выяснили, что Дарье 26 лет, она родилась 16 февраля 1997 года. Девушка замужем за Дмитрием Рыловым, членом «Либертарианской партии», который сейчас находится в эмиграции. Они оба были задержаны на митинге 24 февраля 2022 года, Трепову задерживали на несогласованных акциях и ранее. Знакомые задержанной девушки рассказали «Агентству», что Дарья окончила художественную школу в Пушкине, а потом поступила в СПбГУ, но ушла в академический отпуск. По словам собеседниц издания, она долго работала в магазине винтажной одежды в Санкт-Петербурге, но около месяца назад переехала в Москву. Также подруга девушки сообщила, что та последние полгода даже не упоминала в разговорах Рылова: «Я знаю, что у нее был муж, но, насколько я знаю, свадьба была ради шутки и они не поддерживали контакта».
Что говорят в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее терактом и сообщил, что правоохранительные органы работают над расследованием преступления: «Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в любом случае наберемся терпения и дождемся заявлений наших спецслужб, которые работают там».
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