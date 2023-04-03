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«Она подарила статуэтку, он поблагодарил»: что известно о гибели Владлена Татарского

Анна Красюк
Сегодня в 18:16

Что произошло

Около шести часов вечера 2 апреля в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что заведение принадлежит ему: «Действительно, кафе я передал патриотическому движению „Кибер Фронт Z“, и они проводили там различные семинары». Упомянутое сообщество проводило регулярные встречи своих сторонников, Фомин оказался там в качестве приглашенного гостя. Организаторы мероприятия назвали произошедшее терактом: «Мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно».

© Владлен Татарский/vk.com

Что рассказывают очевидцы

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что самодельное взрывное устройство находилось внутри статуэтки, которую вручили Фомину. Очевидцы взрыва утверждают, что этот бюст принесла гостья мероприятия: «Она подарила статуэтку, он поблагодарил, она села метрах в трех, через 5 минут это случилось. Пострадали те, кто сидел в первых рядах». Еще одна собеседница «Фонтанки» рассказала, что девушка представилась Настей и она сидела за столиком одна. «Говорит: „Я художница, хотела делать героику СВО (вероятно, речь идет о художественных произведениях, воспевающих СВО, — Прим. ред.), но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе“. Идет туда, берет большую коробку, отдает [Фомину], там что‑то позолоченное. Он шутит — мол, „надеюсь, вы не сделали меня толстым“. Говорит спасибо, ставит рядом», — приводит ее слова издание.

«На встрече было очень много слушателей, — рассказывает еще одна очевидица произошедшего РБК. — Во время встречи одна из гостей (знакомая спикера Владлена Татарского) передала ведущему „Кибер Фронта“ Егору статуэтку, а тот, в свою очередь, передал Владлену эту статуэтку». Это объясняет, почему на распространившемся по сети видео бюст Фомину передает мужчина.

Телеграм-канал «112» опубликовал видео с наружных камер, на котором запечатлен момент взрыва.

Как велись следственные действия

Источник РБК в МВД подтвердил, что следствие рассматривает версию о взрыве статуэтки: «Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Владлен Татарский», — рассказал он.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело «по факту убийства общеопасным способом». Силовики начали поиск подозреваемой. По данным СМИ, поздним вечером силовики побывали в Пушкине в квартире родителей 26-летней Дарьи Треповой, родственницу девушки доставили в отделение.

Утром 3 апреля Дарью задержали, она призналась, что пронесла в кафе взорвавшийся бюст. «Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась», — говорит она на видео, опубликованным МВД. На вопрос, кто передал девушке эту статуэтку, она отвечает: «Можно я попозже расскажу?»

Что известно о задержанной

Журналисты «Медиазоны»* выяснили, что Дарье 26 лет, она родилась 16 февраля 1997 года. Девушка замужем за Дмитрием Рыловым, членом «Либертарианской партии», который сейчас находится в эмиграции. Они оба были задержаны на митинге 24 февраля 2022 года, Трепову задерживали на несогласованных акциях и ранее. Знакомые задержанной девушки рассказали «Агентству», что Дарья окончила художественную школу в Пушкине, а потом поступила в СПбГУ, но ушла в академический отпуск. По словам собеседниц издания, она долго работала в магазине винтажной одежды в Санкт-Петербурге, но около месяца назад переехала в Москву. Также подруга девушки сообщила, что та последние полгода даже не упоминала в разговорах Рылова: «Я знаю, что у нее был муж, но, насколько я знаю, свадьба была ради шутки и они не поддерживали контакта».

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее терактом и сообщил, что правоохранительные органы работают над расследованием преступления: «Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в любом случае наберемся терпения и дождемся заявлений наших спецслужб, которые работают там».

* «Медиазона» внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов.

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Владлен ТатарскийМаксим ФоминДмитрий ПесковЕвгений ПригожинДмитрий Рылов
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