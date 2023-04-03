«Она подарила статуэтку, он поблагодарил»: что известно о гибели Владлена Татарского

Журналисты «Медиазоны»* выяснили, что Дарье 26 лет, она родилась 16 февраля 1997 года. Девушка замужем за Дмитрием Рыловым, членом «Либертарианской партии», который сейчас находится в эмиграции. Они оба были задержаны на митинге 24 февраля 2022 года, Трепову задерживали на несогласованных акциях и ранее. Знакомые задержанной девушки рассказали «Агентству», что Дарья окончила художественную школу в Пушкине, а потом поступила в СПбГУ, но ушла в академический отпуск. По словам собеседниц издания, она долго работала в магазине винтажной одежды в Санкт-Петербурге, но около месяца назад переехала в Москву. Также подруга девушки сообщила, что та последние полгода даже не упоминала в разговорах Рылова: «Я знаю, что у нее был муж, но, насколько я знаю, свадьба была ради шутки и они не поддерживали контакта».