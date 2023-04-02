В петербургском кафе произошел взрыв. Погиб блогер Владлен Татарский

«Я сидел за третьим столиком от сцены. Выступал Владлен Татарский. Резко произошел хлопок, прошла волна взрывная. Все толпой побежали к выходу, была толкучка, все кричали. Было очень много дыма, я от этого дыма чуть в обморок не упал. <…> Статуэтку Владлену подарила девушка. Она рассказала о себе, сказала, что ее зовут Анастасия, что она ему на какой‑то другой встрече дарила то ли открытки, то ли рисунки. Он ее вспомнил», — рассказал РБК очевидец Николай Мамонов.