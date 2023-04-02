В петербургском кафе произошел взрыв. Погиб блогер Владлен Татарский

В петербургском баре «Патриот» на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), сообщается на сайте МВД. Еще 25 человек пострадали.
Взрыв произошел во время одной из регулярных встреч под названием «Вечер с Кибер Фронтом», Фомин был приглашенным гостем. Организацией мероприятия занималось сообщество «Кибер Фронт Z», которое назвало произошедшее терактом. «Мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно», — заявили там.
В то же время ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщило, что самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку. На видео видно, что статуэтку Фомину передает неизвестный мужчина.
«Я сидел за третьим столиком от сцены. Выступал Владлен Татарский. Резко произошел хлопок, прошла волна взрывная. Все толпой побежали к выходу, была толкучка, все кричали. Было очень много дыма, я от этого дыма чуть в обморок не упал. <…> Статуэтку Владлену подарила девушка. Она рассказала о себе, сказала, что ее зовут Анастасия, что она ему на какой‑то другой встрече дарила то ли открытки, то ли рисунки. Он ее вспомнил», — рассказал РБК очевидец Николай Мамонов.
«На встрече было очень много слушателей. Во время встречи одна из гостей (знакомая спикера Владлена Татарского) передала ведущему „Кибер Фронта“ Егору статуэтку, а тот, в свою очередь, передал Владлену эту статуэтку», — рассказала изданию еще одна участница встречи Полина Буторина.
«То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Владлен Татарский», — поделился с РБК источник в МВД.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Губернатор Петербурга Александр Беглов взял на себя координацию работы спецслужб и оказания помощи пострадавшим.
Фомин занимался освещением российской военной спецоперации на территории Украины и вел авторский телеграм-канал с более 500 тыс. подписчиков. Блогер родился в городе Макеевка в Донецкой области Украины.