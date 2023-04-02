Реклама
Новости

В петербургском кафе произошел взрыв. Погиб блогер Владлен Татарский

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:54

В петербургском баре «Патриот» на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), сообщается на сайте МВД. Еще 25 человек пострадали.

Взрыв произошел во время одной из регулярных встреч под названием «Вечер с Кибер Фронтом», Фомин был приглашенным гостем. Организацией мероприятия занималось сообщество «Кибер Фронт Z», которое назвало произошедшее терактом. «Мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно», — заявили там.

РИА «Новости» писали, что взрывное устройство могла принести посетительница в виде коробки со статуэткой, которую подарили Фомину. Однако позже информагентство со ссылкой на источник уточнило, что подарок перед передачей осматривали, а принесла его знакомая.

В то же время ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщило, что самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку. На видео видно, что статуэтку Фомину передает неизвестный мужчина.

«Я сидел за третьим столиком от сцены. Выступал Владлен Татарский. Резко произошел хлопок, прошла волна взрывная. Все толпой побежали к выходу, была толкучка, все кричали. Было очень много дыма, я от этого дыма чуть в обморок не упал. <…> Статуэтку Владлену подарила девушка. Она рассказала о себе, сказала, что ее зовут Анастасия, что она ему на какой‑то другой встрече дарила то ли открытки, то ли рисунки. Он ее вспомнил», — рассказал РБК очевидец Николай Мамонов.

«На встрече было очень много слушателей. Во время встречи одна из гостей (знакомая спикера Владлена Татарского) передала ведущему „Кибер Фронта“ Егору статуэтку, а тот, в свою очередь, передал Владлену эту статуэтку», — рассказала изданию еще одна участница встречи Полина Буторина.

«То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Владлен Татарский», — поделился с РБК источник в МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Губернатор Петербурга Александр Беглов взял на себя координацию работы спецслужб и оказания помощи пострадавшим.

Фомин занимался освещением российской военной спецоперации на территории Украины и вел авторский телеграм-канал с более 500 тыс. подписчиков. Блогер родился в городе Макеевка в Донецкой области Украины.

расскажите друзьям
теги
Следственный комитет
люди
Владлен ТатарскийМаксим ФоминНиколай МамоновАлександр Беглов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»