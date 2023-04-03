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СК переквалифицировал дело об убийстве блогера Владлена Татарского на статью о теракте

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:18

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве блогера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) на более тяжкую статью о теракте, сообщает ТАСС. Ранее дело рассматривали по статье об убийстве общеопасным способом.

По версии следствия, преступление планировали и организовали с территории Украины. Также силовики назвали обвиняемую Дарью Трепову «сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*».

МВД опубликовало короткое видео с допросом Треповой. На вопрос о том, за что задержали, она отвечает: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». Потом девушка добавляет, что «пронесла туда статуэтку, которая взорвалась». Условия, при которых был записан ролик, не уточняются.

Позже СК выложил видео задержания обвиняемой.

Трепову задержали утром в Петербурге. Накануне силовики провели обыски по месту ее проживания, а также опросили ее мать и сестру.

2 апреля в кафе Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб блогер Максим Фомин и еще несколько человек получили ранения. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила блогеру Трепова.

* ФБК признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.

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Владлен ТатарскийМаксим Фомин
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