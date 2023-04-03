СК переквалифицировал дело об убийстве блогера Владлена Татарского на статью о теракте

МВД опубликовало короткое видео с допросом Треповой. На вопрос о том, за что задержали, она отвечает: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». Потом девушка добавляет, что «пронесла туда статуэтку, которая взорвалась». Условия, при которых был записан ролик, не уточняются.