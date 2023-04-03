СК переквалифицировал дело об убийстве блогера Владлена Татарского на статью о теракте

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве блогера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) на более тяжкую статью о теракте, сообщает ТАСС. Ранее дело рассматривали по статье об убийстве общеопасным способом.
По версии следствия, преступление планировали и организовали с территории Украины. Также силовики назвали обвиняемую Дарью Трепову «сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*».
МВД опубликовало короткое видео с допросом Треповой. На вопрос о том, за что задержали, она отвечает: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». Потом девушка добавляет, что «пронесла туда статуэтку, которая взорвалась». Условия, при которых был записан ролик, не уточняются.
Трепову задержали утром в Петербурге. Накануне силовики провели обыски по месту ее проживания, а также опросили ее мать и сестру.
2 апреля в кафе Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб блогер Максим Фомин и еще несколько человек получили ранения. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила блогеру Трепова.
* ФБК признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.