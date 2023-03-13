Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова. Без указания имени автора

Большой театр покажет в мае балет «Герой нашего времени», поставленный хореографом Юрием Посоховым на музыку Ильи Демуцкого и либретто Кирилла Серебренникова. Спектакли пройдут на Новой сцене 5, 6 и 7 мая.
Автор либретто на сайте театра не указан. Над спектаклем также работали дирижер-постановщик Антон Гришанин, художник по костюмам Елена Зайцева и художник по свету и видепроекциям Саймон Донжер. Их имена в описании спектакля на месте. Состав артистов пока неизвестен.
Постановку создали в 2015 году к 200-летию писателя Михаила Лермонтова. Она, по словам представителей театра, «ознаменовала возвращение к традиции создания большого сюжетного спектакля, краеугольной для советского балета». Кирилл Серебренников отмечал, что в спектакле они пытались передать ландшафт чувств и страстей, а не пересказывать «известный всем со школы сюжет».
В 2016 году «Герой нашего времени» получил три «Золотые маски» — за лучший балет, работу художника по свету в музыкальном театре и работу композитора. Позднее постановка исчезла из репертуара театра, как и другие работы Серебренникова.
В мае 2022 года Большой театр отказался от планов показывать другой балет Кирилла Серебренникова «Нуреев» — его заменили на «Спартака». Это произошло после того, как режиссер выступил против военной операции на Украине и покинул Россию.
В июне власти Москвы сменили руководство театра «Гоголь-центр», который Серебренников возглавлял с 2012 по 2021 год. В последнее время худруком «Гоголь-центра» был Алексей Агранович — он занял этот пост после того, как столичный Депкульт не продлил контракт с Серебренниковым.
В ноябре МХТ имени Чехова удалил имя Кирилла Серебренникова из списка авторов спектакля «Лес», который шел на сцене театра 18 лет. «Когда‑нибудь, я уверен, мы узнаем, кто это приказал сделать», — прокомментировал произошедшее сам режиссер.
После начала военной операции на территории Украины Кирилл Серебренников уехал из России и публично осудил действия российских властей. Он продолжил работать в Европе, а в феврале 2023 года запустил онлайн-платформу, где можно будет увидеть спектакли из репертуара расформированного «Гоголь-центра».