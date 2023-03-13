Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова. Без указания имени автора

Постановку создали в 2015 году к 200-летию писателя Михаила Лермонтова. Она, по словам представителей театра, «ознаменовала возвращение к традиции создания большого сюжетного спектакля, краеугольной для советского балета». Кирилл Серебренников отмечал, что в спектакле они пытались передать ландшафт чувств и страстей, а не пересказывать «известный всем со школы сюжет».