МХТ имени Чехова удалил имя режиссера Кирилла Серебренникова из списка авторов спектакля «Лес»

МХТ имени Чехова удалил имя Кирилла Серебренникова из списка авторов спектакля «Лес». Упоминание режиссера пропало с сайта театра, а также из театральной программки. Об этом сообщил «Коммерсант».
В телеграм-канале Серебренникова появились фотографии программки, в которой напротив графы «режиссер» написано прописными буквами слово «режиссер».
«Спектакль „Лес“ уже идет на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссера назвали режиссером с большой буквы „Р“. Когда‑нибудь, я уверен, мы узнаем, кто это приказал сделать», — прокомментировал Серебренников.
Он добавил, что произошедшее вызывает у него ощущение «„совкового“ дежа вю». Режиссер отметил, что ему интересно, «как это позорное указание начальства исполнили (интересно, в театр позвонили или бумагу прислали?».
Также Серебренников поделился тем, как к новости отнеслись его близкие. Они поздравили постановщика с тем, что его признали на родине «режиссером с большой буквы».
«Коммерсант» отметил, что биография Серебренникова на сайте МХТ имени Чехова пока остается доступной. Кроме того, его имя сохранилось в описании других постановок, в том числе «Зойкиной квартиры».