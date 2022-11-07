МХТ имени Чехова удалил имя режиссера Кирилла Серебренникова из списка авторов спектакля «Лес»

«Спектакль „Лес“ уже идет на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссера назвали режиссером с большой буквы „Р“. Когда‑нибудь, я уверен, мы узнаем, кто это приказал сделать», — прокомментировал Серебренников.