100 Gecs опубликовали клип на новую песню «Dumbest girl alive»

Сингл «Dumbest Girl Alive» вместе с композициями «Mememe» и «Doritos & Fritos» войдет в грядущий альбом 100 Gecs «10 000 Gecs». «Афиша Daily» включила его в список самых ожидаемых пластинок 2022 года, но запись свет так и не увидела. Она будет выпущена 17 марта 2023-го.