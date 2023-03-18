100 Gecs опубликовали клип на новую песню «Dumbest girl alive»

Американский гиперпоп-дуэт 100 Gecs опубликовал клип на новый трек «Dumbest Girl Alive».
В ролике Лора Лес предстает в виде гигантской голограммы, пока Дилан Брейди сидит на лестнице с акустической гитарой, которую вокалистка разбивает ближе к концу видео.
Сингл «Dumbest Girl Alive» вместе с композициями «Mememe» и «Doritos & Fritos» войдет в грядущий альбом 100 Gecs «10 000 Gecs». «Афиша Daily» включила его в список самых ожидаемых пластинок 2022 года, но запись свет так и не увидела. Она будет выпущена 17 марта 2023-го.
В декабре, однако, вышел неожиданный мини-альбом 100 Gecs «Snake Eyes». На нем — «Torture Me» с участием Скриллекса, а также треки «Hey Big Man» и «Runaway».
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