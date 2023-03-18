Реклама
Новости

100 Gecs опубликовали клип на новую песню «Dumbest girl alive»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:49

Американский гиперпоп-дуэт 100 Gecs опубликовал клип на новый трек «Dumbest Girl Alive».

В ролике Лора Лес предстает в виде гигантской голограммы, пока Дилан Брейди сидит на лестнице с акустической гитарой, которую вокалистка разбивает ближе к концу видео.

Сингл «Dumbest Girl Alive» вместе с композициями «Mememe» и «Doritos & Fritos» войдет в грядущий альбом 100 Gecs «10 000 Gecs». «Афиша Daily» включила его в список самых ожидаемых пластинок 2022 года, но запись свет так и не увидела. Она будет выпущена 17 марта 2023-го.

В декабре, однако, вышел неожиданный мини-альбом 100 Gecs «Snake Eyes». На нем — «Torture Me» с участием Скриллекса, а также треки «Hey Big Man» и «Runaway».

расскажите друзьям
люди
Skrillex
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»