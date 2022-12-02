Первый альбом Ноггано за пять лет и баллада Lizer о любви: главные релизы этой пятницы

Минорная рэп-баллада бывшего участника «Заката 99.1» о реалиях сложной любви. «Разбил ей сердце, любовь не проходит мимо без последствий. Останемся с тобою рядом в этой песне. Здесь мы вместе, никаких „если“», — читает под звук гитары Lizer.