Первый альбом Ноггано за пять лет и баллада Lizer о любви: главные релизы этой пятницы

В ночь с четверга на пятницу традиционно выходит множество музыкальных релизов. Выбрали самые громкие из них.
«А мы вот они — живее всех живых», — читает альтер эго Басты на первом за пять лет затишья альбоме. 12 треков, 12 услышанных и пересказанных историй в старом добром стиле рэпера. Среди приглашенных гостей на пластинке — Гио Пика, Словетский и QП.
100 gecs
«Snake Eyes»
Неожиданный EP от американского экспериментального электронного дуэта Дилана Брэди и Лоры Лес. В него вошли «Torture Me» с участием Skrillex, а также треки «Hey Big Man» и «Runaway». В честь выхода EP 100 gecs объявили дату релиза второго альбома. Он увидит свет 14 марта 2023 года.
NOFX
«Double Album»
Последняя пластинка панков из Лос-Анджелеса, перед тем как они сложат инструменты и уйдут на покой. Да, 2023 год станет для группы последним.
Фронтмен Фэт Майк рассказал, что давно хотел выпустить двойной альбом из‑за отсутствия конкуренции на сегодняшний день.
«„The Wall“ Pink Floyd — еще более-менее, „Quadrophenia“ — вроде нормально, если вы фанат The Who. „White Album“ The Beatles точно нет. Не думаю, что кто‑то еще сделал хороший двойной альбом. Уж явно не Husker Du, Minutemen или Smashing Pumpkins», — подчеркнул он.
Indigo
«PM»
Первый сольный альбом RM из BTS под псевдонимом Indigo. На пластинке представлено 10 треков различных жанров — от неосоула до электроники. На фитах — Андерсон Пак, Эрика Баду, Пол Бланко и Colde. RM называет пластинку «архивом своих двадцати лет».
Metro Boomin
«Heroes & Villains»
Работа американского продюсера и диджея, посвященная столкновению между добром и злом. На борту — 15 треков с Трэвисом Скоттом, 21 Savage, Крисом Брауном и Future на фитах. Обложка — дань уважения альбому Pink Floyd «Wish You Were Here», на которой мужчина пожимает руку своей копии, охваченной пламенем.
A$AP Rocky
«Shittin’ Me»
Сингл гарлемского рэпера, написанный в качестве официального саундтрека к игре Need for Speed Unbound. Продюсером трека выступил Кельвин Краш. Это уже третье их сотрудничество, ранее продюсер работал над «Buck Shots» и «Black Tux, White Collar» для альбома «Testing» 2018 года.
Lizer
«Без последствий»
Минорная рэп-баллада бывшего участника «Заката 99.1» о реалиях сложной любви. «Разбил ей сердце, любовь не проходит мимо без последствий. Останемся с тобою рядом в этой песне. Здесь мы вместе, никаких „если“», — читает под звук гитары Lizer.
Milky Chance
«Table for Two»
Пятничную подборку завершает клип немецкого поп-фолк-рок-трио на песню «Table for Two» из микстейпа «Trip Tape II». По словам музыкантов, песня посвящена безответной любви и тщетной погоне за кем‑то.
Сам клип является продолжением предыдущей работы коллектива «Glass of Wine». «Вы когда‑нибудь задумывались, как Клеменс так напился в „Glass of Wine“?» — подшучивают в твиттере музыканты.