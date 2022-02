В самом начале года в основном делают анонсы инди-музыканты — поэтому нет ничего странного в том, что в списке довольно мало как поп-музыки, так и хип-хопа, однако интересных записей в первом полугодии, кажется, выйдет предостаточно. Артем Макарский рассказывает подробнее об альбомах, выход которых правда стоит ждать.

Black Country, New Road «Ants from Up There» 4 февраля Британская группа еще в прошлом году стала одним из самых интересных и заметных дебютов года — в первую очередь выгодно отличаясь среди коллег тем, что к приевшемуся постпанку решили добавить еще и клезмер, традиционную музыку восточноевропейских евреев. Судя по уже опубликованным трем песням с альбома, «Ants from Up There» будет куда спокойнее, а основной упор будет сделан на полные метафор и отсылок тексты вокалиста Айзека Вудса, который успел уйти из группы буквально за несколько дней до релиза. Тем интереснее, что музыкально Black Country, New Road стали ко второму альбому напоминать о лучших представителях канадского и британского инди в лице Sunset Rubdown и Los Campesinos! — в сочетании с текстами о Британии после Брекзита песни у них получаются исключительные.

Mitski «Laurel Hell» 4 февраля За четыре года, что прошли с момента выхода альбома «Be the Cowboy», Мицки Мияваки из большой инди-звезды превратилась в небольшую поп-звезду и любимицу тиктока. Билеты на ее концерты в американских театрах уже стоят больших денег, — и новый альбом «Laurel Hell» призван укрепить эти позиции. Синглы устремляют Мияваки куда‑то в сторону восьмидесятых — тут и синти-поп с обязательным соло на клавишных, и множество кивков в сторону Брюса Спрингстина. Тексты о разбитых с обеих сторон сердцах тоже, впрочем, никуда не делись: одна из самых сильных сторон Мицки, универсальные печальные тексты, которые так легко примерить на себя, продолжат помогать лечить душевные раны многочисленным поклонникам и поклонницам.

lek «1000 i 1 razbitoe serdtse» 4 февраля Российские исполнители все еще нехотя анонсируют свои альбомы заранее — но им явно стоит взять пример с лидера «Увулы» Алексея Августовского (он же Лек или lek), объявившего о выходе своего первого сольного альбома в начале января. Пока что кажется, что «1000 i 1 razbitoe serdtse» в первую очередь отличается от основной группы Лека более откровенными текстами — о себе, о происходящем вокруг, о переживаниях и слабостях: одиночная ответственность будто бы придает исполнителю большей уверенности в своем слове. А вот электронные инструменты как будто бы добавляют личным текстам больше отстраненности — от чего музыка Августовского напоминает скорее кого‑то вроде ранних Lust for Youth; впрочем, этому альбому будет необходимо более внимательное прослушивание.

Также выходят A Place to Bury Strangers «See Through You»

Animal Collective «Time Skiffs»

Bastille «Give Me the Future»

Кейт Ле Бон «Pompeii»

Korn «Requiem» Big Thief «Dragon New Warm Mountain I Believe in You» 11 февраля За каких‑то шесть лет Big Thief выросли из интересной инди-группы в один из главных американских коллективов — вот что бывает, если назвать свой дебютный альбом «Шедевр». Шедевром он не был, но был полон симпатичных песен — с тех пор группа под предводительством Адрианны Ленкер старалась брать слушателя не только качеством, но и количеством: их предыдущие два альбома, «U.F.O.F» и «Two Hands», вышли с разницей в полгода и были совершенно разными. После двойного сольного альбома Ленкер практически полуторачасовой альбом выпускает и ее группа — и это фолк-рок высочайшего качества и внимания к деталям: свое звание главных людей в инди-роке Big Thief оправдывают при помощи потрясающе проработанных и очень интересных песен.

Spoon «Lucifer on the Sofa» 11 февраля А вот другой американской группе, Spoon, ничего доказывать не надо — к своему десятому альбому, выходящему через целых пять лет после предыдущего, симпатичного «Hot Thoughts», они подошли в статусе классиков американской инди-музыки, толком так и не выпустивших проходной пластинки. Первый сингл, «The Hardest Cut», удивлял тем, что был старомодным блюз-роком, однако второй, «Wild», был гораздо спокойнее — к тому же его спродюсировал неугомонный продюсер-многостаночник Джек Антонофф. Учитывая, что «Lucifer on the Sofa» будет открываться кавером на другого классика американской гитарной музыки, Билла Каллахана, скорее всего, нас ждет пробег по всем граням американского инди — компетентный и, хочется верить, занимательный.

Также выходят alt-J «The Dream»

Эдди Веддер «Earthling»

Empath «Visitor»

Мэри Джей Блайдж «Good Morning Gorgeous»

Shamir «Heterosexuality»

Zeal & Ardor «Zeal & Ardor» Beach House «Once Twice Melody» 18 февраля Про участницу дуэта Beach House Викторию Легран принято рассказывать, что она племянница французского композитора Мишеля Леграна, и, действительно, умение написать красивую мелодию у нее в крови. Мелодиям как таковым и посвящен новый альбом группы, уже на три четверти опубликованный, — поскольку это первый их альбом за четыре года, они решили не дразнить поклонников и выпускать по части альбома каждый месяц до его выхода. Несмотря на то, что предыдущий их альбом, «7», вышел не самым запоминающимся, у «Once Twice Melody» есть все шансы этого избежать: как минимум первая его половина полна незатейливых, но тщательно продуманных песен, запоминающихся на раз-два.

Metronomy «Small World» 18 февраля Названия первых синглов с нового альбома Metronomy, «Thing Will Be Fine» и «It’s Good to Be Back», не зря выглядят как аффирмации: Джозеф Маунт и его группа решили в своей музыке обратиться к последствиям начала пандемии и при помощи песен передать свое — и наше — внутреннее состояние. Совсем коротенький, длящийся чуть больше получаса «Small World» по первым синглам звучит как музыка, которая удается Metronomy лучше всего, — легкомысленный инди-поп, в котором кроются бездны переживаний и неприятных мыслей. Это хорошо подчеркивает клип на «It’s Good to Be Back» — в нем группа находится в некоем идиллическом пространстве, оказывающемся на поверку страшным кошмаром, который приходится переживать вновь и вновь.

Также выходят Оливер Три «Cowboy Tears»

Салли Шапиро «Sad Cities»

Sea Power (бывшие British Sea Power) «Everything Was Forever»

White Lies «As I Try Not to Fall Apart» Spiritualized «Everything Was Beautiful» 25 февраля Национальное достояние Британии и одна из лучших психоделических групп среди существующих, Spiritualized последние много лет пишут песни либо спокойные и идиллические, либо громкие и напоминающие о госпеле — при этом Джейсон Пирс делает это так искусно, что нет никаких причин обвинять его в самоповторах. «Everything Was Beautiful», первый альбом группы за четыре года, призван, судя по обложке , принести слушателям необходимые покой и воодушевление — и напоминает уже своим оформлением о лучших альбомах группы, «Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space» и «Songs in A&E». В то же время синглы «Always Together with You» и «Crazy» показывают, что группа находится в невероятной форме — дай бог каждому оказаться в такой к своему девятому альбому.

Soft Cell «Happiness Not Included» 25 февраля Прошлый альбом великого синти-поп-дуэта выходил двадцать лет назад — совсем в другом мире. Об этом говорят и сами Марк Алмонд и Дэвид Болл: «Happiness Not Included» они записали во время пандемии, отдельно друг от друга, а посвящен он будет порокам современного общества. Лучший сингл альбома, впрочем, обращен в сторону прошлого: «Heart Like Chernobyl» семплирует дикторов, рассказывающих о взрыве АЭС, но на самом деле это сатирический портрет человека, который и сам предлагает бежать от него куда глаза глядят. Звук, впрочем, ностальгическим назвать довольно сложно — новые Soft Cell напоминают скорее о своих модных последователях. А судя по названию песни «Nostalgia Machine», к прошлому они относятся с иронией — вот и замечательно.

Tears for Fears «The Tipping Point» 25 февраля И еще одно громкое февральское возвращение, на этот раз — спустя восемнадцать лет. Основатели Tears for Fears, Роланд Орзабал и Курт Смит, не раз ругались насчет творческих разногласий — девять лет группа после ухода Смита даже была сольным проектом Орзабала. Вот и новый альбом, «The Tipping Point», мог и не выйти: Орзабал пытался уйти куда‑то в сторону модного звука, в то время как Смит справедливо считал, что песни никуда не годятся и что это совсем не похоже на Tears for Fears. Однако альбом выходит — и несмотря на действительно ностальгический, напоминающий, впрочем, не о восьмидесятых, а о нулевых звук, Tears for Fears доказывают, что могут писать запоминающиеся. интересные и довольно личные песни.

Также выходят Аврил Лавин «Love Sux»

Caroline «Caroline»

Дора «Miss»

Роберт Гласпер «Black Radio III»

Sasami «Squeeze»

Tangerine Dream «Raum» В ту же неделю, 22 февраля, Канье Уэст обещает выпустить «Donda II», но вы сами в это верите?

Стромай «Multitude» 4 марта Сейчас, когда владельцы транснациональных стриминг-сервисов предлагают музыкантам записывать по альбому в год, разница в девять лет между поп-альбомами практически немыслима. И тем не менее Стромай, одна из самых больших неанглоязычных поп-звезд в мире, возвращается после многолетнего перерыва — в 2015 году он оставил музыку, предпочтя работать над клипами других исполнителей. «Multitude», как и прошлые его альбомы, расскажет о не самых приглядных вещах — суицидальных мыслях, выгорании и депрессии самого исполнителя, а также о том, что сейчас, возможно, не лучшее время для веселья. И все это без какого‑то назидательного тона — довольно отрадно, что один из самых эмпатичных исполнителей поп-музыки наконец нашел в себе силы снова писать песни.

Нилюфер Янья «Painless» 4 марта Три года назад после тепло принятых критиками и слушателями мини-альбомов Нилюфер Янья выпустила дебют «Miss Universe», на котором лучшие песни не стеснялись своей невротичности и резкости — судя по первому синглу с нового альбома «Painless», «Stabilise», Янья это и сама хорошо понимает, добавляя, что весь новый альбом будет посвящен эмоциям, которые не хочется больше скрывать. Помогут ей в этом продюсеры Вильма Арчер, Bullion и работавший с вышеупомянутыми Big Thief Эндрю Сарло — как именно уживутся вместе три таких разных музыканта и сама Янья, пока понять сложно: впрочем, «Miss Universe» уже был довольно разнообразным альбомом, так что, возможно, нас ждет очередной альбом-калейдоскоп от исполнительницы.

Также выходят Charlotte Adigery & Bolis Pupul «Topical Dancer»

Guided By Voices «Crystal Nuns Cathedral»

Kojey Radical «Reason to Smile»

Porches «All Day Gentle Hold!» Йенню Вал «Classic Objects» 11 марта Хотя норвежка Йенню Вал и говорила о том, что берет перерыв после альбома «The Practice of Love», долго он не продлился — уже в прошлом году вышла ее запись в рамках дуэта Lost Girls, а теперь и полноценная новая пластинка. Возможно, заявления Вал в целом стоит воспринимать более образно и не совсем буквально — как иначе объяснить ее заверения о том, что это самая близкая к традиционной поп-структуре песен запись, если один из синглов, «Jupiter», заканчивается мелодичным гулом на три с половиной минуты? Как бы то ни было, «Classic Objects» действительно кажется самым доступным из всего, что делала авант-поп-исполнительница — хочется верить, что переход на лейбл 4AD откроет ее наконец более широкой аудитории.

Также выходят Алекс Кэмерон «Oxy Music»

Ghost «Impera»

Machine Gun Kelly «Born With Horns»

Widowspeak «The Jacket» Чарли XCX «CRASH» 18 марта Шарлотта Эйтчисон уже много лет не хочет быть обычной поп-певицей — но на новом альбоме «Crash» она хочет попытаться стать ей снова. Последний альбом на мейджоре Atlantic пока что выглядит похоже на демарш: первые синглы «Good Ones» и «New Shapes» хоть и звучат как хиты, но все-таки уступают в выдумке предыдущим песням исполнительницы. Впрочем, ее блистательный альбом «how I’m feeling now» доказывал, что лучшие песни у Чарли обычно спрятаны внутри альбома — да и синглы в его контексте раскрываются куда лучше. Вместе с этим с выходом альбома Чарли обещает похоронить гиперпоп — и отплясывает на собственных похоронах в клипе «Good Ones» — серьезна ли она в своих намерениях и окончательно ли она хочет завязать с экспериментами, пока не ясно.

Также выходит Yumi Zouma «Present Tense» Placebo «Never Let Me Go» 25 марта Легенды альтернативной музыки молчали почти десять лет — и успех их гастрольной деятельности не давал поводов даже для надежды на новый альбом, не говоря уже о том, что он будет хорошим. И тем не менее, «Never Let Me Go», судя по первым синглам, растопит сердце даже заядлого фаната первых альбомов Placebo, отрицающего позднее творчество группы. «Beautiful James» своими клавишными напоминает как раз о первых альбомах Placebo, «Surrounded by Spies», вдохновленная техникой письма Уильяма Берроуза, нагоняет необходимый саспенс, а «Try Better Next Time», хоть и кажется самой слабой из трех, все-таки выделяется благодаря некоторым текстовым поворотам. Пожалуй, эту просьбу никогда не отпускать, обращенную, возможно, к своим фанатам, можно будет выполнить без всяких скидок и давних чувств.

Destroyer «Labyrinthitis» 25 марта Дэн Бежар, единственный постоянный участник Destroyer, не словом, а делом показывает, насколько едина канадская инди-сцена — кроме того, что он один из участников супергруппы The New Pornographers, он также создал групп Swan Lake со Спенсером Кругом из Wolf Parade. Все играют со всеми — и в Destroyer тоже постоянно меняется как состав, и так и музыка. Впрочем, предыдущий альбом Бежара, «Have We Met», мало чем отличался от предыдущих — это был расслабленный синти-поп с легкими экспериментами и саркастичными текстами — зато новый, «Labyrinthitis», пока что выглядит разворотом на 180 градусов. В первом же сингле «Tintoretto, It’s For You» Бежар совмещает свои старые песни с более напряженными клавишными и басом — получается довольно неожиданно и совсем не скучно.

Также выходит Альдус Хардинг «Warm Chris»

Camp Cope «Running with the Hurricane»

Ibibio Sound Machine «Electricity»

Proper. «The Great American Novel» PUP «The Unraveling of Puptheband» 1 апреля Канадцы PUP записали один из лучших панк-альбомов десятых, «The Dream Is Over» — и уже после него одного могли бы дальше спокойно почивать на лаврах этой великой записи. Предыдущий их альбом, «Morbid Stuff», в этом смысле казался повторением пройденного, хоть и был во всех отношениях неплохой пластинкой — «The Unraveling of Puptheband», вероятно, должен это исправить. Хотя первый сингл «Waiting» не внушал доверия, второй, «Robot Writes A Love Song», вносит приятные изменения в звук группы — тут и клавишные, и больше драматичности вместо драйва. К этому стоит добавить трехчастную композицию «Four Chords», а также трек с ироничным названием «Puptheband Inc. Is Filing for Bankruptcy» — кажется, на этом альбоме найдется место как экспериментам, так и юмору.

Father John Misty «Chloë and the Next 20th Century» 8 апреля Джош Тиллман, записывающийся под псевдонимом Father John Misty, в нулевых записывал серьезный фолк — но после того, как поиграл на барабанах в не менее серьезной фолк-группе Fleet Foxes, начал записывать музыку куда более ироничную. В какой‑то момент ирония затмила собой собственно музыку — альбом Тиллмана «Pure Comedy» воспринимался скорее как аудиокнига, полная отсылок к поп-культуре. Следующий альбом «God’s Favorite Customer» попытался это исправить — но отраднее всего слышать «Funny Girl», первый сингл с будущего альбома Тиллмана. Это все еще не самые серьезные тексты, однако упор здесь сделан все-таки на музыку, напоминающую об эстраде пятидесятых — скорее всего, в похожем ключе записан и весь альбом.

Джек Уайт «Fear of the Dawn» и «Entering Heaven Alive» 8 апреля и 22 июля Предыдущий альбом одного из главных рок-музыкантов современности, «Boarding House Reach», выходил четыре года назад — поэтому Уайт решил не мелочиться и выпустить сразу два. Первые синглы «Taking Me Back» и «Love Is Selfish» показывают, что пластинки будут довольно разными — «Fear of the Dawn» будет стадионным роком, масштабным и впечатляющим, а «Entering Heaven Alive», наоборот, тихой акустической записью, которая сыграна будто в соседней комнате. Вылизанная дочиста музыка против ощущения камерного студийного лайва — каждый фанат Уайта явно найдет для себя подходящее на одном из двух этих альбомов. Из неожиданного — единственным гостем на оба альбома будет появляющийся на «Fear of the Dawn» Кью-Тип из A Tribe Called Quest.

Let’s Eat Grandma «Two Ribbons» 8 апреля Роза Уолтон и Дженни Холлингворт, подруги детства, с самого начала записывали музыку, избегающую жанровых ярлыков — у них можно было найти и гиперпоп, и фолк, и электронику, и много что еще. Предыдущий альбом «I’m All Ears», часть песен на котором спродюсировала Софи, был прекрасной поп-пластинкой — но продолжения пришлось ждать четыре года. «Two Ribbons» показывает, почему — как заявляется, это история о скорби, потере и движении дальше, на что намекает в первую очередь заглавная песня: остальные два сингла, «Happy New Year» и «Hall of Mirrors» это чудесный электропоп, с которым можно хоть сейчас идти на танцпол. Впрочем, оттенки грусти с легкостью находятся и там — а значит, нас ждет отличный саундтрек для переживаний, прожитых в танце.

Также выходят Дэниел Россен «You Belong Here»

Кей Темпест «The Line Is a Curve»

Wet Leg «Wet Leg» Fontaines D.C. «Skinty Fia» 22 апреля Предыдущий альбом ирландцев Fontaines D.C., «A Hero’s Death», показал, что они по праву считаются одной из самых интересных молодых гитарных групп — даже слова о вдохновении Beach Boys оказались не пустым словом. От нового альбома «Skinty Fia» заранее ждешь разнообразия сродни предыдущей записи — и оно находится уже в треклисте: судя по названию первой песни, «In ár gCroíthe go deo», группа может перейти на родной ирландский, а судя по названию двух других, «Bloomsday» и «Nabokov», козырнуть и своими литературными знаниями. При этом первый сингл, «Jackie Down the Line», это очень типичная для группы, но все равно довольно запоминающаяся и трогательная песня — хочется верить, что предчувствие по поводу альбома все-таки не обманывает.

Также выходит: Hatchie «Giving The World Away»

Girlpool «Forgiveness» 29 апреля Дуэт Girlpool начинал с акустических композиций, спетых на два голоса — Эйвери Такер и Хармони Тивидад пели песни на пределе своих сочинительских возможностей и привлекали как раз своей наивностью и простотой. На «Forgiveness» группа, судя по первым синглам, уходит от гитарного звука, который их прославил в узких кругах — и идет в сторону поп-музыки. Это нельзя назвать неожиданностью — еще четыре года назад у них выходила всамделишная поп-песня «Picutresong», которую спродюсировал Дев Хайнс, более известный как Blood Orange — но теперь, кажется, переход произошел окончательно. В этом нет ничего грустного — Такер и Тивидад не разучились писать песни, помогающие залечить душевные раны, а значит, нам стоит ожидать одну из самых интересных инди-поп-записей первого полугодия.

Также выходит Bloc Party «Alpha Games»

Melody’s Echo Chamber «Emotional Eternal»

Toro Y Moi «Mahal» Новый альбом Red Hot Chili Peppers 6 мая Строго говоря, про новый альбом ветеранов американского рока ничего толком не известно — да и о его дате стало известно лишь благодаря ошибочно выложенном на их сайте предзаказе альбома (то же самое, к слову, недавно произошло и с Machine Gun Kelly). Тем не менее, в то, что альбом действительно выйдет в начале мая, верится без труда — в июне у группы начинаются стадионные гастроли по Европе и Северной Америке (так называемый «всемирный тур»), так что если музыканты хотят исполнить несколько новых песен, лучше бы дать фанатам возможность их выучить. Дополнительный интерес к альбому состоит в том, что это первый альбом с вернувшимся в группу Джоном Фрушанте — хочется поскорее узнать, насколько его приход поменяет звучание RCHP. Также выходит Warpaint «Radiate Like This» Иван Дорн «Dorndom» 31 мая Главный поп-прогрессор из Украины не выпускал полноценных альбомов с 2017 года, а альбомов не на английском — аж восемь лет. Новый альбом, как следует из инстаграма музыканта, должен выйти 31 мая в 23:57. Как он говорил в интервью Катерине Гордеевой, «концепт альбома и того, как я хочу с ним появиться, тоже требует определенной подготовки. Это большой момент для меня, я хочу, чтобы это была поворотная история в индустрии». Судя по всему, Дорн готовит очередную поп-революцию, спустя ровно 10 лет после предыдущей, им же устроенной.

100 gecs «10000 gecs» дата выхода неизвестна Вышедший весной 2019 года дебютный альбом дуэта 100 gecs резко поменял взгляды критиков и слушателей на то, что можно считать гиперпопом — вдохновленный поп-панком и тин-попом нулевых звук Дилана Брейди и Лоры Лес сначала озадачивал, а потом влюблял в себя. За три года мир, в том числе и музыкальный, сильно изменился и подобное звучание уже вовсю используется в мейнстрим-попе — вот и первый сингл с будущего второго альбома, «mememe», уже воспринимается как куда более доступная и понятная, чем раньше, песня. Тем не менее, это все еще куда более радикально, чем то, что делает большинство коллег 100 gecs по цеху — однако от «10000 gecs» все-таки в первую очередь ждешь экспериментов и веселья: хочется верить, что они на альбоме будут в достатке.

Rosalia «Motomami» дата выхода неизвестна С каждым своим альбомом испанская певица Розалия меняет свой статус — на дебюте она была фолк-исполнительницей, на втором альбоме она делала авант-поп с заимствованиями из фламенко, к третьему она подходит в статусе большой поп-исполнительницы. Известно об альбоме немногое — кроме того, что совместная песня с Викендом, «La Fama», в него, скорее всего, попадет, а вдохновляло исполнительницу все подряд, от Нины Симон и Патти Смит до ямайского стиле дембоу и реггетона. По слухам, на альбоме будет совместная песня с Фрэнком Оушеном, но расстраиваться, если ее там не окажется, все-таки не стоит — в любом случае нас ждет одна из самых динамичных, экспериментальных и личных поп-записей года.

Также выходят Björk, The Smile, Denzel Curry, Grimes, Paramore, Drop Nineteens, «Созвездие Отрезок»