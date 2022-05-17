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100 Gecs опубликовали видео на трек «Doritos & Fritos»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:11

Американская экспериментальная группа 100 Gecs опубликовала клип на песню «Doritos & Fritos». Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

«Doritos & Fritos» вместе с выложенным в ноябре 2021 года треком «Mememe» войдет в грядущий альбом 100 Gecs «10 000 Gecs». Дата релиза пока неизвестна, но ожидается, что пластинка увидит свет в 2022 году.

В новом клипе Дилан Брейди и Лора Лес облачены в те же костюмы, что и в видео на «Mememe». Теперь своими действиями они привлекают внимание местных жителей, властей и американского телевидения — и пытаются избежать наказания.

«Афиша Daily» поместила будущий полноформатник группы в список 75 самых ожидаемых альбомов года.

Дебютная пластинка 100 Gecs, чью музыку часто снабжают ярлыком «гиперпоп», была выпущена в 2019-м и получила название «1000 Gecs» Спустя еще год группа опубликовала ее обновленную версию «1000 Gecs and the Tree of Clues», куда вошли живые выступления, ремиксы и совместные работы с другими исполнителями. Среди приглашенных артистов — Charli XCX, Rico Nasty, Fall Out Boy и Томми Кэш.

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