100 Gecs опубликовали видео на трек «Doritos & Fritos»

«Афиша Daily» поместила будущий полноформатник группы в список 75 самых ожидаемых альбомов года.

Дебютная пластинка 100 Gecs, чью музыку часто снабжают ярлыком «гиперпоп», была выпущена в 2019-м и получила название «1000 Gecs» Спустя еще год группа опубликовала ее обновленную версию «1000 Gecs and the Tree of Clues», куда вошли живые выступления, ремиксы и совместные работы с другими исполнителями. Среди приглашенных артистов — Charli XCX, Rico Nasty, Fall Out Boy и Томми Кэш.