Послушайте релизы M83, Дельфина, Чимина и Lil Pump в пятничном музыкальном дайджесте

Традиционно по пятницам «Афиша Daily» собирает музыкальные новинки, которые стоит послушать. В этот раз в подборку попали новые альбомы M83 и Дельфина, клип Чимина и сингл «Молодости внутри».
Дельфин
«Прощай оружие»
Название двенадцатой по счету пластинки отсылает к роману американского писателя Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие» (где, в отличие от записи Дельфина, запятая между двумя словами в заголовке стоит). В нее вошли девять композиций, в том числе сингл «GN-z11», о котором мы рассказывали в прошлой подборке.
31 марта Дельфин с новым альбомом отправится в тур по России. Прийти на концерт музыканта также смогут жители Еревана, Белграда, Нови-Сада, Тивата и Лимасола.
На обложку лонгплея попал снимок 1940-х годов американского фотографа Грейс Робертсон. По мнению Андрея Лысикова (настоящее имя Дельфина), это фото «максимально точно иллюстрирует настроение новой записи».
M83
«Fantasy»
Девятая пластинка французской электронной группы M83, после которой музыканты отправятся в тур по Северной Америке и Европе. Альбом совершенно не похож на самые известные треки электронщиков — «Midnight City» или «Reunion». Релиз оказался далек от поп-музыки и наполнен футуристическим синти-попоп и экспериментами.
M83 добавили в «Fantasy» 13 треков, некоторые из них звучат по восемь, семь и шесть минут — «Kool Nuit», «Dismemberment Bureau», «Deceiver» и «Sunny Boy». Последний к текущему моменту лонгплей группы «DSVII» — он же «Digital Shades Vol. II» — увидел свет в 2019 году.
Unknown Mortal Orchestra
«V»
Двойной и пятый по счету альбом новозеландской психоделической поп-группы с классическими хитами и странноватой поп-музыкой. На агрегаторе Metacritic пластинка получила 77 баллов на основе шести рецензий.
Pitchfork в своем обзоре «V» обращает внимание на трек «That Life», в котором сильные стороны группы «еще более очевидны», и называет его «одной из лучших песен, когда‑либо написанных [фронтменом Рубаном] Нильсоном».
Dvanov
«Семья»
Актуальный альбом петербургско-краснодарской группы Dvanov о состоянии страны, куда вошли семь синглов и три фита. В открывающем треке музыканты поют о типографии, в которой печатались «плохие книги», а ее работников «повесят утром во дворе». Вошел в альбом и «шушан», на который коллектив выпустил в январе клип.
«Дрон над страной, над моей головой. Сумерки и стрижи», — написали Dvanov в описании «Семьи». Презентации альбома в Москве и Петербурге состоятся в апреле.
Ив Тюмор
«Praise a Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)»
Пятый студийный альбом американского экспериментального музыканта Ива Тюмора. Название можно перевести как «Слава Господу, который прожевывает, а не потребляет/проглатывает; (Или по-простому, жар между мирами)». В нем 12 треков, завершающих предыдущий альбом 2020 года «Heaven to a Tortured Mind».
Центральной композицией альбома стала песня «Heaven Surrounds Us Like a Hood» — она о детстве и душе, о «внутреннем ребенке» Тюмора. 1 марта артист выложил на нее клип.
Lil Pump
«Lil Pump 2»
Названный именем себя альбом растерявшего популярность у молодежи рэпера Lil Pump. Это вторая часть одноименной пластинки 2017 года «Lil Pump», породившей платиновый хит «Gucci Gang». Перед премьерой «Lil Pump 2» исполнитель выложил фит с YoungBoy «I Don’t Mind» и разбил лобовое стекло нового Ferrari.
«Молодость внутри»
«Пепел»
Петербургский музыкант Антон Ипатов продолжает эксперименты в новом треке «Пепел». Он играет мрачный альтернативный рок, переплетая его с инди-сценой в рамках рэп-проекта «Молодость внутри».
«„Пепел“ — о том, что каждый из нас оставляет после себя. О том, когда летящий пепел — наш единственный след, когда в душе метель, а в глазах печаль. И единственное, что остается, — доесть холодный ужин и перечеркнуть календарь», — поделился Ипатов с «Афишей Daily» задумкой сингла.
Чимин
«Set Me Free Pt.2»
Клип Чимина из BTS на свой новый сингл «Set Me Free Pt.2». Корейский певец исполняет сложную хореографию и поет, что «больше не будет прятаться», и просит освобождения. Он поделился треком в преддверии сольного альбома «Face», который должен выйти 24 марта.
Чимин ранее опубликовал треклист «Face» и рассказал, что в записи участвовал его коллега по группе RM, он сочинил текст для двух песен — «Face Off» и «Like Crazy».