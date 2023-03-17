Послушайте релизы M83, Дельфина, Чимина и Lil Pump в пятничном музыкальном дайджесте

«„Пепел“ — о том, что каждый из нас оставляет после себя. О том, когда летящий пепел — наш единственный след, когда в душе метель, а в глазах печаль. И единственное, что остается, — доесть холодный ужин и перечеркнуть календарь», — поделился Ипатов с «Афишей Daily» задумкой сингла.