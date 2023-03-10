Мэйби Бэйби в клипе Дельфина и новая Земфира*: семь релизов этой недели, которые стоит послушать

Традиционно по пятницам «Афиша Daily» собирает музыкальные новинки, которые стоит послушать. В этот раз в подборку попали Дельфин, Земфира*, Майли Сайрус, Wildways, Liili, Джон Фрушанте и «три разведенки».
Майли Сайрус
«River»
Второй сингл Майли Сайрус с последнего альбома «Endless Summer Vacation», который уже можно послушать полностью, обзавелся черно-белым клипом. За неделю до премьеры поп-звезда говорила, что «иногда нам просто нужен фейерверк на танцполе» — именно это она делает в новом видео.
Посмотреть клип, послушать песню и весь альбом пользователи из России не смогут. Но есть не самые сложные способы обойти ограничения.
Джон Фрушанте
«: I I .»
Гитарист Red Hot Chili Peppers опубликовал вторую часть электронного альбома под названием «: I I .». В отличие от первой она вышла только в цифре и на CD, потому что «не все звуки можно записать на винил».
Дельфин
«GN-z11»
Дельфин поделился вторым синглом с предстоящего альбома «Прощай оружие», релиз которого состоится 17 марта. GN-z11 из названия — это галактика в созвездии Большой Медведицы, куда отправляются недостойные Земли люди, среди которых оказался музыкант.
Клип к релизу прилагается. Посмотрите, какой представляет Дельфин жизнь в GN-z11 и кто там живет — например, Мэйби Бэйби.
Земфира*
«PODNHA»
Трек о «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей» родине с рефреном «Мы научим тебя, сука, родину любить». По мнению основателя телеграм-канала «Войс» и экс-музредактора «Афиши Daily» Николая Овчинникова, Земфира в нем на удивление «жесткая и злая».
Сопровождает сингл музыкальное видео — в нем люди падают друг на друга, как в тетрисе, пока свободного места не остается. Начинается клип с предупреждения об иноагентстве Земфиры, которое читает Рената Литвинова.
Моргенштерн*, Элджей и Arut
«Ne Prada»
Фит с Элджеем и Arut базирующийся в Дубае Моргенштерн описал так: «Романтичная композиция к Женскому дню от трех разведенок». В лирической песне два исполнителя и один криптомиллионер поют о прошедшей любви.
В своем куплете Элджей обращается к Насте Ивлеевой, хоть и не называет ее по имени. Рэпер читает, что ему все еще приходят штрафы за ее вождение, он получает сообщения, как по нему скучают, а в их доме живет ее мама и собака.
Wildways
«Коллампи»
Брянская рок-группа Wildways выпустила лиричный трек и клип «Коллампи», который войдет в ее грядущий альбом. Если посмотреть музыкальное видео и не знать, что это свежий релиз группы, то можно решить, что его записали в девяностые.
Заодно советуем глянуть на клип «Прятки», вышедший летом 2022-го. Там музыканты ударились в советскую эстетику и представились в образе пионеров.
Liili
«Eyes»
Казахская певица Liili поделилась мелодичным миксом современного R’n’B, попа и фанка в сингле «Eyes». Песня записана почти полностью на русском языке, лишь в конце она переходит на английский.
В январе «Афиша Daily» поговорила с Liili про тикток-хиты и объективацию певиц, похудение на 13 килограмм, собственную музыку в сторис Ким Кардашьян и карьерные амбиции.
* Моргенштерн и Земфира признаны Минюстом РФ иностранными агентами.