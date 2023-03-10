Мэйби Бэйби в клипе Дельфина и новая Земфира*: семь релизов этой недели, которые стоит послушать

«Я был там. Я видел прекрасных людей. Они очень похожи на нас. Единственное отличие в том, что их жизненный цикл равен пятнадцати земным годам. Ни больше ни меньше. Ровно пятнадцать. Они живут быстро и красиво. Рождаются, быстро взрослеют, быстро старятся. Они заняты только собой и миром, который их окружает. Они не выясняют отношений. Они находятся в отношениях. Они слышат и услышаны. Они понимают и поняты. Их память остается в детях, и при желании каждый может вспомнить что угодно десятки поколений назад. Поэтому их воспоминания тоже всегда прекрасны», — рассказал Дельфин о вымышленной жизни в GN-z11.