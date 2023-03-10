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Мэйби Бэйби в клипе Дельфина и новая Земфира*: семь релизов этой недели, которые стоит послушать

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:15

Традиционно по пятницам «Афиша Daily» собирает музыкальные новинки, которые стоит послушать. В этот раз в подборку попали Дельфин, Земфира*, Майли Сайрус, Wildways, Liili, Джон Фрушанте и «три разведенки».

Майли Сайрус

«River»

Второй сингл Майли Сайрус с последнего альбома «Endless Summer Vacation», который уже можно послушать полностью, обзавелся черно-белым клипом. За неделю до премьеры поп-звезда говорила, что «иногда нам просто нужен фейерверк на танцполе» — именно это она делает в новом видео.

Посмотреть клип, послушать песню и весь альбом пользователи из России не смогут. Но есть не самые сложные способы обойти ограничения.

Джон Фрушанте

«: I I .»

Гитарист Red Hot Chili Peppers опубликовал вторую часть электронного альбома под названием «: I I .». В отличие от первой она вышла только в цифре и на CD, потому что «не все звуки можно записать на винил».

«Джон Фрушанте создал много реалистичной эмбиентной музыки, которая стремится обрести форму в любом пространстве, в котором она играет. Как и его рок-музыка, это не то, что вы захотите включить на слабой громкости для фона. Тщательный процесс создания такого проекта предлагает изучить каждую мелочь, и благодаря своим терпеливым экспериментам Фрушанте добился того, что каждая мелочь заслуживает изучения. Проект смело просит 103 минуты вашего внимания, и он их все заслуживает», — пишет автор обзора из Resident Advisor.
© Hel Davies/Flickr

(Ссылка)

Дельфин

«GN-z11»

Дельфин поделился вторым синглом с предстоящего альбома «Прощай оружие», релиз которого состоится 17 марта. GN-z11 из названия — это галактика в созвездии Большой Медведицы, куда отправляются недостойные Земли люди, среди которых оказался музыкант.

«Я был там. Я видел прекрасных людей. Они очень похожи на нас. Единственное отличие в том, что их жизненный цикл равен пятнадцати земным годам. Ни больше ни меньше. Ровно пятнадцать. Они живут быстро и красиво. Рождаются, быстро взрослеют, быстро старятся. Они заняты только собой и миром, который их окружает. Они не выясняют отношений. Они находятся в отношениях. Они слышат и услышаны. Они понимают и поняты. Их память остается в детях, и при желании каждый может вспомнить что угодно десятки поколений назад. Поэтому их воспоминания тоже всегда прекрасны», — рассказал Дельфин о вымышленной жизни в GN-z11.

Клип к релизу прилагается. Посмотрите, какой представляет Дельфин жизнь в GN-z11 и кто там живет — например, Мэйби Бэйби.

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Земфира*

«PODNHA»

Трек о «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей» родине с рефреном «Мы научим тебя, сука, родину любить». По мнению основателя телеграм-канала «Войс» и экс-музредактора «Афиши Daily» Николая Овчинникова, Земфира в нем на удивление «жесткая и злая».

Сопровождает сингл музыкальное видео — в нем люди падают друг на друга, как в тетрисе, пока свободного места не остается. Начинается клип с предупреждения об иноагентстве Земфиры, которое читает Рената Литвинова.

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Моргенштерн*, Элджей и Arut

«Ne Prada»

Фит с Элджеем и Arut базирующийся в Дубае Моргенштерн описал так: «Романтичная композиция к Женскому дню от трех разведенок». В лирической песне два исполнителя и один криптомиллионер поют о прошедшей любви.

В своем куплете Элджей обращается к Насте Ивлеевой, хоть и не называет ее по имени. Рэпер читает, что ему все еще приходят штрафы за ее вождение, он получает сообщения, как по нему скучают, а в их доме живет ее мама и собака.

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Wildways

«Коллампи»

Брянская рок-группа Wildways выпустила лиричный трек и клип «Коллампи», который войдет в ее грядущий альбом. Если посмотреть музыкальное видео и не знать, что это свежий релиз группы, то можно решить, что его записали в девяностые.

Заодно советуем глянуть на клип «Прятки», вышедший летом 2022-го. Там музыканты ударились в советскую эстетику и представились в образе пионеров.

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Liili

«Eyes»

Казахская певица Liili поделилась мелодичным миксом современного R’n’B, попа и фанка в сингле «Eyes». Песня записана почти полностью на русском языке, лишь в конце она переходит на английский.

В январе «Афиша Daily» поговорила с Liili про тикток-хиты и объективацию певиц, похудение на 13 килограмм, собственную музыку в сторис Ким Кардашьян и карьерные амбиции.

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* Моргенштерн и Земфира признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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