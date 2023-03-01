Ив Тюмор выложил клип «Heaven Surrounds Us Like a Hood»

Американский экспериментальный музыкант Ив Тюмор опубликовал видео на новый трек «Heaven Surrounds Us Like a Hood».
Композиция продолжает курс на шумную, склоняющуюся к глэм-року гитарную музыку со множеством сторонних вкраплений, который Тюмор взял на мини-альбоме «The Asymptotical World». Он увидел свет в 2021 году.
За клип отвечает Коди Критчлоу (он же Ssion, музыкант и художник), который ранее работал с Perfume Genius, King Princess и самим Тюмором.
«Heaven Surrounds Us Like a Hood» вместе с синглами «God Is a Circle» и «Echolalia» войдет в альбом «Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume (or Simply, Hot Between Worlds)» — его выпуск намечен на 17 марта.
Он станет пятой крупной работой Тюмора после лонгплея «Heaven to a Tortured Mind», вышедшего в апреле 2020-го. «Афиша Daily» включила его в список 30 лучших зарубежных альбомов года.