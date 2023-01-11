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Dvanov выпустили клип на сингл «шушан»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:19

Петербургско-краснодарская группа Dvanov представила клип на электронный трек «шушан», посвященный миру затерянных железнодорожных станций, несбывшихся мечт юности и жесткой иерархии в обществе.

«В это тревожное лето мы думали, это последнее лето», — пишет группа под роликом.

Видео было снято еще осенью 2022-го в поселке Лисий Нос под Петербургом. Эта локация, клеенчатые скатерти, граненые советские стаканы и старые бабушкины ковры неизбежно погружают в атмосферу российской глубинки.

«В клипе мы показали ситуацию, когда в твой уютный мирок приходят нежданные гости из‑за той стороны этики и обыденности, гости, которых ты не можешь ни понять, ни проконтролировать. Так как таких гостей в нашем реальном мире — ни хороших, ни плохих — сейчас называть нельзя, лучше посмотрите, какие у нас в клипе красивые люди и какой мы выставили красивый свет», — говорится в релизе клипа.

В съемках приняли участие музыканты петербургских групп «Фивы», «Ладья» и Skopetz. Режиссером выступил вокалист Dvanov Евгений Бронников.

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