Dvanov выпустили клип на сингл «шушан»

«В клипе мы показали ситуацию, когда в твой уютный мирок приходят нежданные гости из‑за той стороны этики и обыденности, гости, которых ты не можешь ни понять, ни проконтролировать. Так как таких гостей в нашем реальном мире — ни хороших, ни плохих — сейчас называть нельзя, лучше посмотрите, какие у нас в клипе красивые люди и какой мы выставили красивый свет», — говорится в релизе клипа.