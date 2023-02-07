Четвертый эпизод «Одних из нас» вновь собрал рекордные просмотры, несмотря на церемонию «Грэмми»

Четвертый эпизод сериала «The Last of Us» («Одни из нас») по одноименной видеоигре набрал 7,5 млн просмотров за сутки после релиза. Об этом сообщает Variety.
Каждая новая серия проекта бьет рекорд по просмотрам предыдущей. Так, третий эпизод посмотрели 6,4 млн человек — на 17% процентов меньше. Второй и первый собрали 5,7 и 4,7 млн просмотров соответственно.
Как отмечает Variety, четвертый эпизод успешно стартовал даже несмотря на то, что в этот же день проходил церемония награждения музыкальной премии «Грэмми».
Пятая серия также рисковала столкнуться с высокой конкуренцией, на 12 февраля запланировано крупнейшее спортивное событие в США — Супербоул. Именно поэтому HBO Max перенес премьеру нового эпизода на 10 февраля.
Премьера сериала «Одни из нас» состоялась 16 января. Когда вышло всего два эпизода, проект уже продлили на второй сезон — все благодаря успешному старту шоу.
Первую серию проекта за первые сутки после релиза посмотрели 4,7 млн зрителей — это второй по величине дебют HBO после «Дома дракона». Второй эпизод вышел 23 января и собрал за первые сутки 5,7 млн просмотров — на 22% больше, чем пилотный. Это самый большой рост аудитории драматического сериала ко второй неделе за всю историю оригинальных проектов HBO.